Tesla kendi kendine park etme teknolojisi 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de de aktif hale geldi. Tesla’nın merakla beklenen Actually Smart Summon özelliği, Gelişmiş Otopilot ya da Tam Otonom Sürüş (FSD) paketine sahip kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu yeni özellikle birlikte, Tesla sahipleri araçlarını uzaktan kontrol ederek park edebilir ya da bulundukları yere çağırabilirler. Türkiye’deki kullanıcılar bu yeniliğe hızlıca adapte olmaya başladı.

Tesla Kendi Kendine Park Etme Özelliği ile Otopark Sorununa Son!

Tesla kendi kendine park etme özelliği, özellikle büyük şehirlerdeki otopark sorununu çözmeye odaklanıyor. Tesla araçları, gelişmiş sensörler ve yapay zekâ sayesinde engelleri algılayarak güvenli bir şekilde park edebiliyor. Özellikle büyük otoparklarda aracınızı bulmak için dakikalarca yürümeye gerek kalmadan, araç tek bir komutla yanınıza gelebiliyor. Bu özellik, Tesla kullanıcıları için gerçek bir devrim niteliğinde.

Şu anda Tesla’nın kendi kendine park etme sistemi, Türkiye ve Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği 15 metre menzil ile sınırlı. Ancak ilerleyen yazılım güncellemeleriyle bu menzilin genişletilmesi bekleniyor. Yani, gelecekte Tesla sahipleri araçlarını daha uzak mesafelerden de kontrol edebilecek. Şu an sadece Gelişmiş Otopilot veya Tam Otonom Sürüş paketine sahip araçlar bu yenilikten faydalanabiliyor. Bu devrim niteliğindeki özellik, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları için heyecan verici bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Tesla kendi kendine park etme teknolojisi artık Türkiye’de de hayatı kolaylaştırıyor. Uzaktan araç kontrolü ile daha güvenli, hızlı ve pratik bir park etme deneyimi sunan bu özellik, Tesla’nın yenilikçi teknolojisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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