Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar güneş panelleri yerleştirmek için mükemmel yerlerden bir tanesi ve Tesla bu yolda ilerliyor.

Tesla’nın güneş enerjisi çiftliği kurduğu yerde doğal gaz boruları yok, demiryolu yok, kömür madeni yok ve Kauai gibi Hawaii adaları genel olarak elektriği varillerce dizel yakıttan elde ediyor. Günümüzde bir çok eve ve iş yerine güneş enerjisi paneli kuruluyor. Fosil yakıtlardan enerji elde etmek ise giderek azalacak gibi duruyor. Adada durum aynı ancak gece vakti ise hala jenaratörlere bağlı.

Tesla bunu tersine çevirmek için dev bir güneş enerjisi çiftliği ve enerji depolama projesi başlatacak. Rüzgar ve güneş enerjisinden üretilen enerji hala düşük taleplere cevap veriyor. Bu durum günei battıktan sonra ise kullanıma olumsuz yansıyor. Ancak Powerback isimli dev batarya ile bunun önüne geçilecek. Batarya gündüz üretilen enerjiyi depolayacak ve güneş battıktan sonra gelen talebe yönlendirecek.

Kauai projesi 52 megawatt saatlik bir batarya kurulumu ve 13 megawattlık SolarCity güneş enerjisi çiftliğinden oluşuyor. Şirket ile beraber Kauai Adası Utility Cooperative projede birlikte olacak. Bu proje ile yıllık 592 milyon litre fosil yakıt tasarrufu hedefleniyor.