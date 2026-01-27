Otomotiv devi Volkswagen, güvenlik odaklı önemli bir geri çağırma operasyonuyla gündemde. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bu operasyon, Audi ve Porsche gibi grup bünyesindeki lüks markaları da etkiliyor. Temel sorun, araçların geri görüş sisteminde ortaya çıkan ve yarım milyondan fazla otomobili kapsayan bir yazılım aksaklığı. Peki, Volkswagen neden bu kadar çok aracı acil servise çağırıyor?

Volkswagen ve grup şirketlerinden dev geri çağırma kararı

Federal düzenleyiciler, Volkswagen ve bağlı olduğu markaların ürettiği yüz binlerce araçta, geri manevra anında kaza riskini önemli ölçüde artırabilecek bir arıza tespit etti. Bu durum, araçların geri görüş kameralarının çalışmamasına yol açan bir yazılım hatası nedeniyle ortaya çıktı. Geri görüş kameraları, ABD’de 2018’den beri yeni araçlarda zorunlu güvenlik standardı olduğu için bu hata büyük önem taşıyor.

Söz konusu geri çağırma kararı, Volkswagen ve Audi markaları altında toplamda 356.649 aracı kapsıyor. Etkilenen modeller 2019 model yılından 2026 model yılına kadar uzanan geniş bir yelpazede bulunuyor. Bu teknik aksaklığı çözmek için araç sahiplerine tamamen ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunulacak.

Porsche de geri çağırmadan etkileniyor

Volkswagen Grubu’nun lüks segmentteki güçlü temsilcisi Porsche de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Porsche, kamera sistemindeki aynı yazılım probleminden dolayı 173.538 aracını kapsayan ayrı bir geri çağırma duyurusu yaptı. Bu durum, hatanın grup genelinde kullanılan ortak bir elektronik platformdan kaynaklandığına işaret ediyor.

Etkilenen araç sahiplerinin, yetkili makamlar tarafından gönderilecek resmi bir bildirim mektubu ile süreç hakkında bilgilendirilmesi bekleniyor. Bildirimler ulaştığında, müşterilerin yetkili servislerden randevu alarak sorunun giderilmesini sağlamaları gerekiyor. Güncelleme yüklenene kadar sürücülerin, özellikle geri manevralarda, yalnızca kamera görüntüsüne güvenmemeleri önemle tavsiye ediliyor.

Bu tür büyük çaplı geri çağırma haberleri, modern otomobillerin dijital sistemlere ne kadar bağımlı hale geldiğini gösteriyor. Geri görüş kameraları, kör nokta uyarıları ve çarpışma önleme sistemleri gibi temel güvenlik fonksiyonlarının yazılımlara dayanması, teknolojik aksaklık riskini beraberinde getiriyor. Bu durum, otomotiv endüstrisinde yazılım kalitesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İlginizi Çekebilir: Trump’ın yeni yaptırım kararı ticareti zora soktu! Türkiye ekonomisi gümrük krizinden nasıl etkilenecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Otomobil teknolojilerindeki bu artan yazılım bağımlılığı, güvenlik risklerini beraberinde getiriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!