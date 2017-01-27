Tesla Eski Otomatik Pilot Departmanı Yöneticisine Dava Açtı

Tesla eski otomatik pilot bölümü yöneticisi Sterling Anderson’a ve Google’ın eski sürücüsüz araç departmanı yöneticisi Chris Urmson’a dava açtı.

İkilinin dava edilmesinin sebebi ise bir çok Tesla çalışanını Urmson’ın yeni kurduğu girişim olan Aurora Innovation bünyesinde çalışması için ikna etmek. Eylül ayı başında Urmson’ın kendi sürücüsüz araç şirketini kurduğu haberleri dolanmaya başlamıştı.

Anderson 12 mühendisi Urmson’ın yen girişiminde çalışmayı ikna etmeye çalışmaktan ve araç üretimine dair önemli bilgileri yanında götürmeye çalışmantan suçlanıyor. Aurora Innovation ise tüm suçlamaları reddetti. Açıklamaya göre Anderson yüzlerce gigabyte veriyi kişisel sürücülerine kaydetti ve işten çıktıktan sonra bu verileri şirkete teslim etmedi. Anderson ayrıca şirketin bilgisayarından bazı dosyaları da silmiş.

Yapılan açıklamaya göre bir düzine isimden sadece üçü Aurora’ya katılmayı kabul etti. Birisi ise daha sonra fikrini değiştirdi. Anderson, Aralık ayında şirketten ayrılacağını bildirdi ancak nereye gideceğini söylemedi. Bir kaç hafta daha şirkette bulunan Anderson daha sonra 3 kişinin şirketten ayrılıp Aurora’ya katılacağını belirttiğinde şirketle alakalı bilgisayardan özellikle Aurora ile ilgili belgeleri ve konuşmaları sildi. En azından Tesla’nın iddiası bu yönde.