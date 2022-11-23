Elon Musk, Tesla Cybertruck’ı duyuralı neredeyse üç yıl oldu. Ancak otomobil tutkunları, 90’lı yılların bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bu araçtan umudunu kesmedi. Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre Cybertruck için ön sipariş veren kişi sayısı 1.5 milyona ulaştı. Akıllarda tek bir soru var, “Beklentiyi karşılayabilecek mi?”

Elon Musk, Tesla Cybertruck’ı ilk kez 2019’da tartışmalı bir lansmanda sergiledi. Etkinlikte Musk, endüstri standartlarını belirleyeceğini söyleyerek aracın performansını ve dayanıklılığını övdü. Olayda eline balyozu alıp otomobile çarpmaya başladı ve bir şey olmadı. Balyozun ardından eline bir taş alıp siber kamyonun ‘kırılmaz camına’ fırlattı. Maalesef burada işler planlandığı gibi gitmedi ve arabanın kapısının camı kırıldı.

Skandala rağmen kullanıcılar Tesla Cybertruck’ın sunumunu çok beğendi ve aracı ilk haftasında 250 bin kişi ön sipariş verdi. Görünen o ki ilgi zaman içinde azalmamış ve bu sayı 1.5 milyona ulaşmış durumda. Ancak bunun Tesla’nın 1.5 milyon Cybertruck sattığı anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Şirket şu anda her ön sipariş için 100 dolar depozito alıyor ve aracın tam fiyatını almaya hazır olmasını bekliyor. Bu, cebinde yeterli parası olan herkesin satın almayacak olsalar bile ön sipariş verebileceği anlamına gelir. 1.5 milyon kişinin aslında Cybertruck’u ne kadar satın alacağını bilemesek de şu an bile şirkete giren para 150 milyon doları buluyor.

Üretim ne zaman başlayacak?

Tesla’nın geçmişte yaşadığı en büyük sorunlar üretim tarafında oldu. Önceki modellerde, birçok müşteri siparişlerini verdikten sonra teslimat için çok uzun süre bekledi. Ancak şirket, 2019’dan sonra sorunlarını çözerek işleri hızlandırdı. Şirket, Cybertruck’ın 2023 ortalarında üretime başlama yolunda olduğunu söylüyor.

Diğer bir endişe noktası ise fiyat. Elon Musk, 2019 yılındaki etkinlikte aracın maliyetini açıkladı ancak pandemi ve küresel enflasyon bu fiyatların değişmesine neden olabilir. Tesla, Cybertruck’ı 2019’da açıklanan fiyat noktasında ve teknik özellikleriyle teslim ederse, muhtemelen Model Y’yi (en çok satan Tesla modeli) yener.