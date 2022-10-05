Tesla, yayınlanan bir düzenleyici dosyaya göre Airbnb kurucu ortağı ve tasarımcısı Joe Gebbia’yı yönetim kuruluna bağımsız üye olarak ekledi. Bu karar, haziran ayında duyurulan ve ağustos ayında hissedarların vekaleten oylanmasının ardından kesinleşen Oracle başkanı ve baş teknoloji sorumlusu Larry Ellison’ın ayrılışını takip etti.

Tesla, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir uzlaşma anlaşmasının şartlarına uymak için Aralık 2018’de Ellison ve eski Walgreens Boots Alliance yöneticisi Kathleen Wilson-Thompson’ı yönetim kuruluna ekledi. CEO, Tesla’yı hisse başına 420 dolara özel almayı düşündüğünü ve bunu yapmak için fon sağlandığını tweet’ledikten sonra SEC, Tesla ve Musk’ı sivil menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladı.

Gebbia’yı yönetim kuruluna eklemesinin, Tesla’ya birden fazla soruşturma başlatan SEC ile daha fazla çatışmadan kaçınmasına yardımcı olması mümkün.

Eğitimli bir tasarımcı olan Gebbia, 2007’deki ilk günlerinden beri Airbnb’deydi. Tesla’nın yanı sıra Airbnb yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Gebbia, doğal afetler ve küresel çatışmalardan etkilenenlere yardım sağlayan, şirketin bağlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu Airbnb.org’un başkanı olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra şirket, kriz zamanlarında yerinden edilmiş kişilere de barınma sağlıyor.

Tesla, bir şirket blog gönderisinde ve SEC’ye yaptığı başvurularda Gebbia’nın bir sonraki duyuruya kadar “nakit tazminat hakkından feragat ettiğini” belirtti. Ek olarak yönetim kurulu, ilerleyen her üye için uygun özsermaye tazminatının nasıl görüneceğine karar verene kadar “Temmuz 2023’e kadar özsermaye tazminatından” feragat etti.

Gebbia henüz herhangi bir Tesla yönetim kurulu komitesine atanmadı.

Tesla’nın yönetici olmayan diğer yönetim kurulu üyeleri şöyle:

Başkan Robyn Denholm

Risk sermayesi yatırım şirketi DBL Partners’ın kurucusu Ira Ehrenpreis

BM’nin yenilikçi finans ve yatırım özel temsilcisi olan eski Japon emeklilik fonu yöneticisi Hiro Mizuno

Medya girişimcisi James Murdoch

CEO Elon Musk’ın kardeşi olan restoran sahibi Kimbal Musk

Tesla, Gebbia’nın atanması ve SEC hakkında yorum talebine yanıt vermedi.