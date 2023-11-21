TerransForce, oyun sahnesine ilk adımını, güçlü el tipi oyun konsolu TerransForce Handle 5 ile atmaya hazırlanıyor. Bu yılın çıkış yapan birçok etkileyici el tipi oyun konsolu gibi, Handle 5 de muazzam bir AMD Ryzen 7 7840U işlemciye sahip.

Handle 5’in kalbi, AMD R7-7840U 28W işlemcisi olan, maksimum 5.1 GHz saat hızına sahip, 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir çip. Güçlü işlemciyi destekleyen AMD Radeon 780M grafik kartı, en yüksek saat hızı olan 2700MHz’e kadar çıkabiliyor. Markanın iddiasına göre, konsol, özel grafik çözümleri olan RTX 2050 ve GTX 1650 ile benzer seviyede grafik performansı sunuyor.

Handle 5, hızlı veri erişimi ve kesintisiz çoklu görev için LPDDR5X-6400 bellek ile donatılmış durumda. 7 inçlik 16:9 dokunmatik ekran, canlı görseller sunmak için hareket halindeyken bile net 1080p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve %100 sRGB renk gamı sağlıyor.

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Cihazı besleyen 50Wh lityum iyon pil, kapasitede %25’lik bir artış sağlamak üzere optimize edilmiştir. Dahil edilen 100W PD hızlı şarj, kullanıcıların cihaz kapalıyken bile yalnızca 20 dakikada pilin %40’ını doldurmasına olanak tanır.

Handle 5’in gerçek zamanlı kontrolü, HALL+ALPS tetikleyici ve kumanda kolu çözümü ile öne çıkıyor, oyun sırasında doğruluk ve istikrar sağlıyor. Ergonomik olarak tasarlanmış 688 gram ağırlığındaki gövde, avuç içi kavrama kavisine uyacak şekilde tasarlanmıştır, bu da kullanıcıya hem fiziksel kolaylık hem de sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

TerransForce, Handle 5’i yalnızca bellek kapasiteleriyle ayrılan iki farklı konfigürasyonda sunuyor. İlk modelde AMD Ryzen™ 7 7840U işlemci, 16 GB LPDDR5 ve 1 TB PCIe SSD bulunuyor ve fiyatı 650 ABD doları. Diğer bir seçenekte ise aynı işlemci, yükseltilmiş 32 GB LPDDR5 ve 1 TB PCIe SSD ile 750 USD karşılığında satın alınabiliyor. Handle 5 konsolunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.