Valve, Steam Deck OLED‘i geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve yeni canavar Steam Deck’e kıyasla OLED ekran dışında bir iyileştirme getirmediği için eleştirilmişti. Şirket, Steam Deck’in gerçek halefi olan Steam Deck 2 için tarih verdi.

Valve, Steam Deck OLED’in Ardından Steam Deck 2 İçin Çalışmalara Başladı

Steam Deck, oyunseverler için taşınabilir bir oyun konsolu olarak büyük ilgi gördü. Ancak Valve, Steam Deck’in gerçek bir halefini piyasaya sürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

Valve’in arayüz tasarımcısı Lawrence Yang, şirketin Steam Deck’in gerçek bir halefini geliştirmekte olduğunu açıkladı ancak henüz bu yeni cihazın “Steam Deck 2” olarak adlandırılacak kadar hazır olmadığını belirtti.

Yang, gerçek bir halef cihazın, performans açısından önemli bir artış sunması gerektiğini vurguladı. Yani yeni cihazdan umutlar yüksek diyebiliriz.

Yang, yeni model için şu anki teknolojinin sınırlarını aşabilen bir çip teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yang’a göre, Steam Deck 2 için uygun bir çipin en az iki ila üç yıl içinde hazır olacağı tahmin ediliyor.

Bu açıklama, gerçek bir Steam Deck 2’nin hala uzak bir gelecekte olduğunu gösteriyor. Ancak Valve, mevcut Steam Deck modellerini geliştirmekten ve iyileştirmekten vazgeçmiyor. OLED ve LCD versiyonları gibi farklı seçeneklerle kullanıcı deneyimini güncellemeyi ve sorunları çözmeyi planlıyorlar.

Yang aynı zamanda orijinal Steam Deck’in eleştirilerine de değindi. Deck’in tasarımında bazı ödünler vermek zorunda kaldıklarını, ancak bu eleştirilerin şirketin kendi iyileştirme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Zaman kısıtlamaları, mali endişeler ve tedarik zinciri sorunları gibi faktörlerin tasarım sürecini etkilediğini açıkladı. Bunlar doğal olarak beklenen şeyler, ancak AYANEO ve ASUS rakipler tasarımı iyileştirmişken Valve’in geride kalması ilginç.

Sonuç olarak, Valve’in gerçek bir Steam Deck 2 için çalışmaları devam ediyor, ancak bu cihazı beklemek için biraz daha sabretmemiz gerekecek gibi görünüyor.

Valve’in Steam Deck serisini geliştirmeye yönelik taahhüdü, oyunseverlerin taşınabilir oyun deneyiminden daha fazlasını beklemeleri için umut verici.

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