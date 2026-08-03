Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, robot süpürge pazarında özellikle paspaslama teknolojisine odaklanan modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Kutu içeriğine bakıldığında hem temel aksesuarların hem de Complete paketine özel yedek parçaların sunulması uzun süreli kullanım açısından avantaj sağlıyor. Yedek yan fırçalar, ana fırça, rulo paspas, toz torbaları, filtreler ve iki farklı temizlik solüsyonu sayesinde kullanıcıların ilk etapta ek aksesuar ihtiyacı duymadan cihazı kullanabilmesi mümkün oluyor. Ana istasyonun 4 litrelik temiz su, 3,5 litrelik kirli su haznesi ve 3,2 litrelik toz torbası da bakım sıklığını azaltmayı hedefleyen bir yapı sunuyor.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete’in en dikkat çeken tarafı ise AquaRoll adı verilen rulo paspas sistemi. 270 mm uzunluğundaki yüksek hacimli rulo paspas, temizlik sırasında sürekli temiz suyla beslenirken aynı anda kirli suyu sıkarak hazneye aktarıyor. Böylece zemine sürekli temiz bir yüzey temas ediyor. 11 N basınç uygulayan sistem, özellikle kurumuş lekelerde klasik döner paspas çözümlerinden farklı bir yaklaşım sunuyor. Ayrıca AutoSeal teknolojisi sayesinde halı üzerine çıkıldığında paspasın koruma kapağı devreye giriyor. FluffRoll teknolojisi ise rulo paspasın temizlik sırasında kabarık yapısını korumasına yardımcı oluyor. İstasyonda gerçekleştirilen 100 derece sıcak suyla yıkama ve 70 derece sıcak havayla kurutma işlemleri de hijyen odaklı kullanım senaryolarını destekliyor.

Vakum tarafında ise Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, 30.000 Pa seviyesindeki Vormax emiş gücüyle üst segmentte konumlanıyor. HyperStream sistemi kapsamında kullanılan çift ana fırça yapısı, kıllı kauçuk ve TPU kauçuk fırçaları bir araya getirerek özellikle saç ve evcil hayvan tüylerinin dolanmasını azaltmayı hedefliyor. Marka, 30 cm uzunluğa kadar saçlarda etkili olduğunu belirtiyor. SlideReach esnek yan fırça köşelere erişimi artırırken, AgiLift gövde yükseltme sistemi sayesinde robot halı üzerinde gövdesini 21,5 mm yükseltebiliyor. FlexRise ve ProLeap teknolojileri ise çift kademeli yapısıyla toplamda 8 cm’ye kadar eşik aşma kabiliyeti sunuyor.

Navigasyon tarafında Dreame, donanım ve yapay zekâyı birlikte kullanan kapsamlı bir sistem tercih etmiş. OmniSight 2.0 kapsamında iki adet 160 derecelik HD 3D kamera ve 360 derece LDS sensörü birlikte çalışıyor. NVIDIA Isaac Sim altyapısından yararlanan AstroVision sistemi ise 240’tan fazla nesneyi tanıyabiliyor ve 1 mm hassasiyetle engel algılayabiliyor. StereoEdge teknolojisi yanal engelleri tespit ederken, VersaLift navigasyon sistemi alçak mobilyaların altına girebilmek için robotun yüksekliğini optimize ediyor. TripleUp teknolojisi sayesinde ana fırça, yan fırça ve paspas kullanım senaryosuna göre bağımsız şekilde kaldırılabiliyor. Böylece sert zemin ve halı geçişlerinde farklı temizlik modları otomatik olarak uygulanabiliyor.

Genel değerlendirmede Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, güçlü vakum performansını gelişmiş rulo paspas sistemi ve kapsamlı yapay zekâ destekli navigasyon teknolojileriyle birleştiren üst segment bir robot süpürge profili çiziyor. Özellikle sıcak suyla paspas yıkama, sürekli temiz su devirdaimi, yüksek eşik aşma kabiliyeti ve kapsamlı aksesuar paketi cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında yer alıyor. Robot süpürge tercih ederken yalnızca emiş gücüne değil, paspaslama sistemi, bakım kolaylığı, navigasyon başarısı ve uzun vadeli kullanım maliyetine de önem veren kullanıcılar için Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete teknik açıdan değerlendirilmesi gereken modellerden biri olarak öne çıkıyor.

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