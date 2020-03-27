Telpa’ya verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı!

Telpa’ya hatırlarsanız geçtiğimiz sene İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmiş ve konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemede verilen sonuç neticesinde 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde mahkemenin ikinci görüş günü gerçekleşti ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce karar tekrardan onandı. General Mobile’ın sahibi olan telefon distribütörü Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ’ye 1 yıl süreyle ikinci mühlet hakkı mahkeme kararınca onandı.

Daha önce 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti

General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri gibi Türkiye’de bir dönemler yüksek satış rakamları gösteren cihazlar piyasaya süren şirket konkordato kararı sonucunda 3 ay geçici mühlet kararı uygulamıştı. Kararın verildiği tarihten günümüze 3 ay geçti ve ikinci davada ise 1 yıl süre ile “kesin mühlet” verilmesi yönünde karar çıktı.

Davanın ikinci duruşmasının kararı, aşağıdaki gibi sonuçlandı;

Telpa’ya açılan davanın sebebi bir petrol şirketiydi!

Telpa’nın davasının asıl sebebi, geçmişte petrol şirketiyle yaşadığı birtakım hadiselerden kaynaklanıyor. Alacaklı özel petrol şirketine Samsung ile yaptıkları distribütörlük sebebiyle telefonların teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat bu telefonlar olması gerekenden geç teslim edildi. Bunun üzerine şirket Telpa’ya dava açtı ve davaların bir kısmını Telpa’nın lehine sonuçlandı.

Şirketin CEO’su ve davacı Sebahattin Yaman konuyla ilgili geçmişte davayı aktif olarak takip ettiklerini kazandıkları davalar olduğu için de davayı takibi bıraktıklarını belirtmişti. Yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda da petrol şirketiyle anlaşmaya oturup uzlaşma yoluna gideceklerini öne sürmüştü.

Fakat görüyoruz ki, firmanın ayrı bir şirketleşme olarak nitelendirdiği ama Telpa’nın geçmişteki açıklamalarında “satın alınma“ya gidildiği belirtilen General Mobile’da bir küçülme süreci yaşanıyor. Şirketin bazı çalışanları işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Özellikle bu kişiler, piyasaya çıkardıkları akıllı telefonların tasarım ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişilerdi.

Türkiye’de yerli üretim çemberi gittikçe daralıyor. Vestel’in de halihazırda sessiz soluksuz raflara sürdüğü Venüs Z40 modeli de Türkiye’de üretimi gerçekleşmemişti.