Akıllı Telefonlar
Telpa’ya verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı!
Telpa’ya hatırlarsanız geçtiğimiz sene İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmiş ve konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemede verilen sonuç neticesinde 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde mahkemenin ikinci görüş günü gerçekleşti ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce karar tekrardan onandı. General Mobile’ın sahibi olan telefon distribütörü Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ’ye 1 yıl süreyle ikinci mühlet hakkı mahkeme kararınca onandı.
Daha önce 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti
General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri gibi Türkiye’de bir dönemler yüksek satış rakamları gösteren cihazlar piyasaya süren şirket konkordato kararı sonucunda 3 ay geçici mühlet kararı uygulamıştı. Kararın verildiği tarihten günümüze 3 ay geçti ve ikinci davada ise 1 yıl süre ile “kesin mühlet” verilmesi yönünde karar çıktı.
Davanın ikinci duruşmasının kararı, aşağıdaki gibi sonuçlandı;
Telpa’ya açılan davanın sebebi bir petrol şirketiydi!
Telpa’nın davasının asıl sebebi, geçmişte petrol şirketiyle yaşadığı birtakım hadiselerden kaynaklanıyor. Alacaklı özel petrol şirketine Samsung ile yaptıkları distribütörlük sebebiyle telefonların teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat bu telefonlar olması gerekenden geç teslim edildi. Bunun üzerine şirket Telpa’ya dava açtı ve davaların bir kısmını Telpa’nın lehine sonuçlandı.
Şirketin CEO’su ve davacı Sebahattin Yaman konuyla ilgili geçmişte davayı aktif olarak takip ettiklerini kazandıkları davalar olduğu için de davayı takibi bıraktıklarını belirtmişti. Yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda da petrol şirketiyle anlaşmaya oturup uzlaşma yoluna gideceklerini öne sürmüştü.
Fakat görüyoruz ki, firmanın ayrı bir şirketleşme olarak nitelendirdiği ama Telpa’nın geçmişteki açıklamalarında “satın alınma“ya gidildiği belirtilen General Mobile’da bir küçülme süreci yaşanıyor. Şirketin bazı çalışanları işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Özellikle bu kişiler, piyasaya çıkardıkları akıllı telefonların tasarım ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişilerdi.
Türkiye’de yerli üretim çemberi gittikçe daralıyor. Vestel’in de halihazırda sessiz soluksuz raflara sürdüğü Venüs Z40 modeli de Türkiye’de üretimi gerçekleşmemişti.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mobil Servisleri 400 milyon kullanıcıya ulaştı
ABD ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Google ile olan iş birliğinden mahrum kalan Huawei, kendi mobil servislerini geliştirmeye devam ediyor. Firma P40 serisinin tanıtımında Huawei Mobil Servisleri‘nin (HMS) 400 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
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HMS kullanan 400 milyon aktif kullanıcı!
Huawei, ABD ile yaşadığı sorunların ardından ayakta kalmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Başta Google servisleri olmak üzere bir çok ABD menşeli ürünü kullanamayan firma, çözüm yolu olarak bazı yollar deniyor. Bunlardan biri de Huawei Mobil Servisleri (HMS). HMS teoride ve pratikte Google‘ın servislerinin alternatifi ve Huawei marka çoğu telefonda bulunuyor. Geçtiğimiz günler de gerçekleşen Huawei P40 serisi tanıtımında, Huawei CEO‘su Richard Yu, HMS‘nin 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. İçerisinde başlıca Huawei AppGallery, Huawei Video ve Huawei Music gibi uygulamaların yer aldığı servisler artık tam 400 milyona yakın kullanıcının yanı sıra 1.3 milyon civarı geliştirici ve iş ortağına sahip. Geliştiricilerden ve iş ortaklarından da bahseden Yu, lokal ve küresel çapta bir çok grubun uygulamalarını Huawei AppGallery‘ye yüklediğini belirtti.
Kendine ait bir ekosistem yaratmak isteyen Huawei‘nin Google‘a alternatif olarak çıkarttığı Huawei Mobil Servisleri 170 farklı ülkede alınan değerler ile birlikte ciddi bir kullanıcı rakamına ulaştı. Huawei Mate 30 serisi ile hayatımıza giren mobil servisler şu an o seriden önce çıkmış Huawei telefonlara da kurulabilmekte. Ülkemizde de kullanılabilen bu servisler gün geçtikçe bünyesine daha fazla kullanıcı katıyor. Ayrıca Huawei marka dışında diğer Android cihazlarda da bu servisler kullanılabilmekte. Sizler de bu servisleri cihazınıza kurmak isterseniz Google Play Store veya Huawei‘nin internet sitesi üzerinden uygulamalara ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 5G, resmi olarak görüntülendi!
Samsung Galaxy A51 5G yakında geliyor ve geçtiğimiz gün cihaz nihayet resmi olarak görüntülendi. Cihazın tasarımını bu görsellerde net olarak görebiliyoruz. Telefon, Galaxy A51 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ayrıca arka tarafı, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fakat sonrasında haber alamadığımız Galaxy A91‘e benziyor.
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Samsung Galaxy A51 5G hakkında neler biliyoruz?
Geçtiğimiz gün, Güney Kore destek sayfasında SM-A516N model numarasına sahip bir cihazın pop-up‘ını gördük. Yine aynı şekilde Galaxy A51 5G modelinin Geekbench testinin verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, vanilla Galaxy A51 ve Galaxy A51 5G modeli arasındaki tek fark taban modelde Exynos 9611 kullanılırken, 5G modelde Exynos 980 kullanılacak olması.
Taban özellikler bakımından cihazlar aynı da olsa, Galaxy A51 5G‘nin özelleşmiş farklılıkları olacak. Örneğin 5G bağlantısı için gereken antenler oldukça karmaşık olduğu için yeni versiyonda kesinlikle farklı düzenlemeler yapılacaktır. Umarız bu düzenlemeler yapılırken pilden kısma veya ses sisteminde çeşitli eksiklikler ile bu cihaz piyasaya sürülmez.
Dış görünüşüne geldiğimizde ise, kamera dizilimi taban modele oldukça benziyor. Yine kamera dizilimi olarak sol üst köşede bir L tasarım tercih edilmiş. Ana kameranın aynı şekilde 48 MP olarak geleceği tahmin ediliyor. Eğer Galaxy A51 5G ile taban sürümü gerçekten fiziksel olarak benzer bir şekilde gelirse, Galaxy A71 5G versiyonu için de bunun gerçekleşebileceği düşünülebilir.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro ilginç şekilde görüntülendi!
Huawei’nin başarılı alt markası Honor, kısa süre sonra amiral gemisi serisi Honor 30’u resmi olarak duyuracak. Serinin tepe modeli Honor 30 Pro ise sürpriz bir şekilde kamuflajlı haliyle görüntülendi!
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Honor 30 Pro, tam boy ekranı ve çift ön kamerasıyla ortaya çıktı!
Metroda seyahat eden bir çalışanın elinde görüntülenen telefon, son zamanlarda üreticilerin sıklıkla başvurduğu plastik kamuflaj tekniği ile korunmaya çalışılmış. Ancak görüntülere yansıyan Magic UI arayüzü sayesinde cihazın aslında Honor 30 Pro modeli olduğu anlaşılıyor. Üzerindeki plastik kamuflajdan ötürü tasarımıyla ilgili fikir yürütmenin zor olduğu 30 Pro, ön yüzündeki kavisli ekranı ve ekran deliğine gizlenen çift ön kamerasıyla Huawei P40 Pro modelini andırıyor. Ayrıca telefonun çift SIM kart desteğine sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Honor 30 Pro’nun teknik özellikleri tarafına geçtiğimizde ise elimizde çok az bilgi bulunuyor. 90 Hz ekrana ev sahipliği yapacak telefonda Huawei’nin geliştirdiği ve dahili 5G desteğine sahip Kirin 990 işlemcinin yer alması bekleniyor. Ayrıca GPU Turbo’nun yanı sıra işlemci performansını artıran yeni bir teknoloji olan Kirin Gaming+ özelliğinin de cihaz ile sunulacağı belirtiliyor. Dörtlü arka kamera paketi ise Huawei P40 serisi kadar olmasa da fotoğrafçılık yeteneği olarak öne çıkacak.
Honor 30 serisinin tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak serinin yeni modellerinden Honor 30S’in 30 Mart tarihinde duyurulacak olması, Honor 30 Pro’nun da tanıtım tarihiyle ilgili ipucu verebilir.