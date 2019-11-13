Genel
Telpa Konkordato İlan Etti
Geçen hafta gazetelere yansıyan “Telpa Konkordato İlan Etti” haberi, sosyal medyada çok farklı karşılıklar buldu. Geçmişte Telpa’dan alışveriş yapmış son kullanıcılar ve şu an sahip oldukları cep telefonunu için Telpa’dan servis hizmeti alması gerekenler doğal olarak büyük bir panik yaşadılar.
Konuyla ilgili ne Telpa ne de General Mobile tarafından 12 Kasım 2019 tarihine kadar herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Sadece Telpa Telekom CEO’su Sebahattin Yaman, kişisel olarak Habertürk’ün sorularını yanıtladı (bu habere aşağıdaki link’lerden ulaşabilirsiniz).
Geldiğimiz noktada Telpa ile ticari ilişkili olan son kullanıcıları ve özellikle de General Mobile cep telefonu sahiplerini bilgilendirmek için yaşanan süreci özetledik.
Bu videoda bugüne kadar olayın nedeni, tarafları, adı anılan şirket ve markaların web sitelerinde herkese açık sundukları bilgiler ve yapılan açıklamalar dışında basına yansıyan hiçbir bilgi BULUNMAMAKTADIR.
Ersin’in de videoda üzerine basa basa söylediği gibi HWP olarak ülkemizdeki teknoloji üretimine destek vermeye devam edeceğiz. Telpa’nın konkordato başvurusunun da bir an önce sulh yoluyla çözülmesini umuyoruz.
KONUYLA İLGİLİ LİNK’LER
- Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği – https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-708199.html?searchText=
- Habertürk’teki Haber – https://www.haberturk.com/telpa-dan-konkordato-basvurusu-2537350-teknoloji
- Hürriyetteki Haber – https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/promosyondan-konkordato-cikti-41367634
- TELPA Tarihçe – http://www.telpa.com.tr/hakkimizda/tarihce/
- TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu – https://assets.generalmobile.com/download/Telpa_Teknoloji_Faaliyet_Raporu_31.12.2017.pdf?v=1
Genel
Samsung yeni bir ekran patenti aldı!
Samsung Galaxy S11 serisinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
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Samsung yeni ekran teknolojisi
Güney Koreli teknoloji devinin birkaç ay içinde tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefon serisi Galaxy S11 hakkında her gün yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Gelen son habere göre şirket, S11 modellerinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
Şirketin geliştirdiği yeni ekran teknolojisi SAMOLED‘in Galaxy S10 ve Note 10 serilerinde kullanılan Dinamik AMOLED‘den ne kadar farklı olduğu henüz bilinmiyor. Ayrıca doğrulanan sızıntılarıyla tanınan bir hesabın paylaşımına göre Galaxy S11; siyah, gri ve mavi renkleriyle satışa çıkacak. Telefonun kırpılmış özelliklerle gelecek versiyonu Galaxy S11e ise mavi, gri ve pembe renkleriyle gelecek.
Genel
Samsung W20 5G, 19 Kasım’da tanıtılacak!
Samsung W20 5G modelinin 19 Kasım‘da Çin’in Wuhan şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı paylaşılan bir tanıtım posteriyle belli oldu.
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Samsung W20 5G özellik tahminleri
Şu sıralar ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold‘u dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa sunmaya başlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elini çabuk tutarak ikinci katlanabilir telefonu W20 5G‘yi de tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki sızıntılar telefonun eski kapaklı telefonlara benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu. Fakat paylaşılan tanıtım görselinde cihazın Galaxy Fold modeline benzeyeceği ortaya çıktı.
Telefonun arkasında üçlü kamera kurulumuna yer verileceği kesinleşmiş gibi gözüküyor. Sağ tarafındaysa Galaxy Fold‘daki gibi güç, ses tuşlarına ve parmak izi okuyucu konumlandırılacak. Telefonun işlemcisi netleşmemiş olsa da Samsung‘un yeni nesil 5G modemli üst seviye işlemcisi Exynos 990‘a yer verileceği tahmin ediliyor.
Genel
TCL Plex lansmanını değerlendirdik, fiyatı yorumladık! (VIDEO)
TCL Plex lansmanından sonra, hem etkinliği hem de yeni akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaştık.
TCL Plex neler sunuyor?
Cihaz beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön taraftan baktığımızda “delik” tasarımını kullanan telefonda, tam ekran yapı sadece sol üst köşede yer alan ön kamera ile bozuluyor. Arka tarafında ise üçlü arka kamera sistemini ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz.
6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Şirketin lansmanda aktardığı bilgilere göre telefonda görüntü iyileştirmesinde görev alan bir görüntü motoru da yer alıyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor.
Ana kamerası F/1.8 diyaftam değerine sahip 48 MP olan cihazda ayrıca 16 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı da bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 3820 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.