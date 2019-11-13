Geçen hafta gazetelere yansıyan “Telpa Konkordato İlan Etti” haberi, sosyal medyada çok farklı karşılıklar buldu. Geçmişte Telpa’dan alışveriş yapmış son kullanıcılar ve şu an sahip oldukları cep telefonunu için Telpa’dan servis hizmeti alması gerekenler doğal olarak büyük bir panik yaşadılar.

Konuyla ilgili ne Telpa ne de General Mobile tarafından 12 Kasım 2019 tarihine kadar herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Sadece Telpa Telekom CEO’su Sebahattin Yaman, kişisel olarak Habertürk’ün sorularını yanıtladı (bu habere aşağıdaki link’lerden ulaşabilirsiniz).

Geldiğimiz noktada Telpa ile ticari ilişkili olan son kullanıcıları ve özellikle de General Mobile cep telefonu sahiplerini bilgilendirmek için yaşanan süreci özetledik.

Bu videoda bugüne kadar olayın nedeni, tarafları, adı anılan şirket ve markaların web sitelerinde herkese açık sundukları bilgiler ve yapılan açıklamalar dışında basına yansıyan hiçbir bilgi BULUNMAMAKTADIR.

Ersin’in de videoda üzerine basa basa söylediği gibi HWP olarak ülkemizdeki teknoloji üretimine destek vermeye devam edeceğiz. Telpa’nın konkordato başvurusunun da bir an önce sulh yoluyla çözülmesini umuyoruz.

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