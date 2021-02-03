6,5 milyon TL ödüllü yarışma!Deutsche Telekom’dan.

CES 2021 etkinliğinde boy gösteren firmaların başında gelen TP-Link, 6 GHz destekli üç adet mesh sistemiyle birlikte yepyeni routerlarını tanıttı. Wi-Fi 6E desteğiyle beraber piyasaya çıkacak olan TP-Link’in yeni ağ ürünleri, yüksek hız meraklılarının taleplerini karşılamak için tasarlandı.

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Wi-Fi 6E teknolojisi, gittikçe hayatımızın bir parçası haline gelmeye bir adım daha yaklaşıyor. Bilmeyenler için kısaca bahsedelim: Wi-Fi 6E sayesinde kablosuz bağlantınızdan 6 GHz bandında faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede kablosuz ağınızın performansı artıyor ve doğru ortantılı olarak da gecikme süresi azalıyor. Ek olarak Wi-Fi 6E sayesinde kablosuz cihazlar arası parazitlenme oranı, normalde kullandığımız 2.4 GHz veya 5 GHz bandına nazaran yok denecek kadar az miktarda yaşanıyor.

Dünyanın en büyük ağ üreticilerinin birisi olan TP-Link, 6 GHz desteğini Wi-Fi 6E sayesinde evlerimize getirecek yepyeni ürünlerini tanıttı. Şirket tarafından CES 2021’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde üç adet mesh sistemi, iki adet de router duyuruldu.

TP-Link Deco X96 6 GHz mesh sistemi

TP-Link Deco X96 Wi-Fi mesh sistemi 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz olmak üzere üç bantlı Wi-Fi teknolojisini destekliyor. 6.600 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızını ayağınıza getirecek olan Deco X96 mesh sistemi, TP-Link tarafından yapılan açıklamaya göre evinizdeki ağ durumunu öğrenmek ideal Wi-Fi deneyimini sunmak için yapay zekadan faydalanıyor.

AX6600 Üç Bantlı Wi-Fi: Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır.

Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır. AI-Driven Mesh: Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir.

Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir. Akıllı Antenler: Kapsama alanını artırmak ve kablosuz bağlantıları iyileştirmek adına, güçlü bir ana taşıyıcıya sahiptir.

Kapsama alanını artırmak ve kablosuz bağlantıları iyileştirmek adına, güçlü bir ana taşıyıcıya sahiptir. 6 GHz Bandı : Wi-Fi parazitlerini ve tıkanıklığını önlemek için daha verimli bir ana taşıyıcı bandına sahiptir.

: Wi-Fi parazitlerini ve tıkanıklığını önlemek için daha verimli bir ana taşıyıcı bandına sahiptir. Performans düşüşü yaşanmadan 200 cihaza kadar bağlantı sağlanılabilir.

bağlantı sağlanılabilir. Wi-Fi 6 tarafından üretilen verimli ve güçlü Wi-Fi sinyalleri sayesinde tüm evinizi kesintisiz kapsama alanıyla donatın.

TP-Link HomeCare Pro: Çok yönlü ağ özelleştirme ve gelişmiş güvenlik koruması sağlar.

Akıllı ev meraklılarına: Deco X76 Plus

TP-Link tarafından CES 2021’de duyurulan bir başka ürün de Deco X76 Plus isimli akıllı ev ürünü oldu. Yine özünde basit bir 6 GHz destekli başka bir Wi-Fi mesh sistemi olan TP-Link Deco X76 Plus, aynı zamanda TP-Link Deco uygulamasıyla çeşitli Bluetooth ve Wi-Fi cihazları bir araya getiren merkez noktası görevi üstleniyor. 5.400 Mbps’ye kadar yüksek bağlantı hızı sunabilen Deco X76 Plus’ın üç bantlı Wi-Fi teknolojisi sayesinde evinizdeki altyapı verimli olduğu müddetçe muhteşem hızlara erişebileceksiniz.

AX5400 Üç Bantlı WiFi: Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır.

Kablosuz bağlantı hızını 6.600 Mbps’ye kadar artırır. AI-Driven Mesh: Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir.

Evinize özgü ideal Wi-Fi deneyimini sağlamak ağ ortamınızı tanıyabilir. 6 GHz Bandında çalışır.

Yerleşik Smart Hub: Tüm ürünlerinizi kullanımı kolay tek bir uygulamada bir araya getiren akıllı merkez görevi görür.

Tüm ürünlerinizi kullanımı kolay tek bir uygulamada bir araya getiren akıllı merkez görevi görür. Performans düşüşü yaşanmadan 150 cihaza kadar bağlantı sağlanabilir.

bağlantı sağlanabilir. Wi-Fi 6 tarafından üretilen verimli ve güçlü Wi-Fi sinyalleri sayesinde tüm evinizi kesintisiz kapsama alanıyla donatın.

tarafından üretilen verimli ve güçlü Wi-Fi sinyalleri sayesinde tüm evinizi kesintisiz kapsama alanıyla donatın. TP-Link HomeShield: Ağ ve IoT korumasına sahip en yeni özelliklerle ev ağınızı güvende tutar.

7,800 Mbps’ye kadar bağlantı hızı sunabilen TP-Link Archer AX96 router

Mesh sistemleriyle uğraşmak istemiyorsanız ve eski usül basit bir router arıyorsanız, TP-Link size hitap eden bir ürün de tanıttı. TP-Link Archer AX96 olarak isimlendirilen router, Wi-Fi 6E teknolojisi sayesinde 7.800 Mbps’ye kadar yüksek hızlı kablosuz bağlantı desteği sunabiliyor. TP-Link tarafından yapılan açıklamaya göre Archer AX96’da, kapsama alanını artırmak ve kablosuz bağlantısını iyileştirmek için özel akıllı antenler bulunuyor.

Bunların yanı sıra TP-Link Archer AX96 router modelinde 1,7 GHz dört çekirdekli CPU, 2,5 Gbps WAN / LAN bağlantı noktası, Gigabit WAN / LAN bağlantı noktası ve dört Gigabit LAN bağlantı noktası bulunuyor.