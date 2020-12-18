Huawei, Fransa’da telekomünikasyon fabrikası kuracak

Huawei, ürettiği 5G ağ ekipmanlarına yönelik Fransa Hükümeti tarafından uygulanmaya çalışılan kısıtlamalara rağmen, ülkede telekomünikasyon fabrikası kuracağını açıkladı. Huawei’nin 200 milyon Euro yatırım yaparak kuracağı fabrika, başlangıçta 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak, sonrasında bu oran 500’e kadar çıkacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, Huawei’ye uyguladığı donanım yasağını sadece kendisiyle sınırlamamış, aynı zamanda müttefik olduğu ülkelere de sıçratmaya çalışmıştı. Birleşik Krallık ve Fransa gibi müttefik olduğu ülkelerde Huawei’nin aktif bir şekilde rol oynamasından rahatsız olduğunu ifade eden ABD’li yetkililer, bu ülkelerin Huawei’ye ambargo uygulamasını istemişti. Hatta hatırlarsanız bunun sonucunda Fransa, Huawei’nin ekipmanlarına yönelik yasaklama kararı vermek yerine ülkedeki şirketlere Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarını kullanmamalarını önermişti.

Huawei, Fransa’da telekomünikasyon fabrikası kuracağını söyledi

Huawei ise, Fransız Hükümeti’nin kendilerine yönelik uyguladığı tüm bu sert tutumlara rağmen, Fransa’da dev bir telekomünikasyon fabrikası kuracağını duyurdu. Reuters tarafından aktarılan haberlere göre Huawei, 200 milyon Euro yatırım yaparak kuracağı bu telekomünikasyon fabrikasında ağ ekipmanlarını üretecek.

Huawei, 200 milyon Euro yatırım yaparak yoğun bir çalışma içerisinde kuracağı bu fabrikanın başlangıçta 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını söyledi. Kurulduğu yılı takip eden yıllar içerisinde tamı tamına 500 kişiye kadar istihdam olanağı sağlayacak olan fabrika, Huawei’nin diğer Avrupa ülkelerindeki müşterilerinin de imdadına yetişecek. Huawei yaptığı açıklamada, bu fabrikada üreteceği ürünleri bütün Avrupa müşterilerine tedarik edeceğini ifade etti.

Reuters’ın açıklamasına göre Huawei’nin bu girişimleri, ABD’nin ortaya atmasıyla başlayan güvenlik endişelerini ve iddialarını hafifletmek istemesinden kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere şu an çoğu ülkede, Huawei başta olmak üzere Çinli telekomünikasyon sağlayıcılarına yönelik bir güvensizlik var. Ülkelerin bu kadar güvensizlik duymalarının sebebi ise, Huawei’nin Çin Hükümeti ile arasındaki bağdan kaynaklanıyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler, Huawei’nin ve Çin Hükümeti’nin birbirleri arasındaki ortaklığı kendi topraklarına karşı bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar ve Huawei’ye güvenmek istemiyorlar.

Bütün bu iddiaların asılsız olduğunu her fırsatta söyleyen ve açıkça reddeden Huawei’nin ise, dünyaya kendisini kanıtlamakta hayli kararlı olduğunu görüyoruz.