Haber
Huawei, Fransa’da telekomünikasyon fabrikası kuracak
Huawei, ürettiği 5G ağ ekipmanlarına yönelik Fransa Hükümeti tarafından uygulanmaya çalışılan kısıtlamalara rağmen, ülkede telekomünikasyon fabrikası kuracağını açıkladı. Huawei’nin 200 milyon Euro yatırım yaparak kuracağı fabrika, başlangıçta 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacak, sonrasında bu oran 500’e kadar çıkacak.
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Amerika Birleşik Devletleri, Huawei’ye uyguladığı donanım yasağını sadece kendisiyle sınırlamamış, aynı zamanda müttefik olduğu ülkelere de sıçratmaya çalışmıştı. Birleşik Krallık ve Fransa gibi müttefik olduğu ülkelerde Huawei’nin aktif bir şekilde rol oynamasından rahatsız olduğunu ifade eden ABD’li yetkililer, bu ülkelerin Huawei’ye ambargo uygulamasını istemişti. Hatta hatırlarsanız bunun sonucunda Fransa, Huawei’nin ekipmanlarına yönelik yasaklama kararı vermek yerine ülkedeki şirketlere Huawei’nin 5G ağ ekipmanlarını kullanmamalarını önermişti.
Huawei, Fransa’da telekomünikasyon fabrikası kuracağını söyledi
Huawei ise, Fransız Hükümeti’nin kendilerine yönelik uyguladığı tüm bu sert tutumlara rağmen, Fransa’da dev bir telekomünikasyon fabrikası kuracağını duyurdu. Reuters tarafından aktarılan haberlere göre Huawei, 200 milyon Euro yatırım yaparak kuracağı bu telekomünikasyon fabrikasında ağ ekipmanlarını üretecek.
Huawei, 200 milyon Euro yatırım yaparak yoğun bir çalışma içerisinde kuracağı bu fabrikanın başlangıçta 300 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını söyledi. Kurulduğu yılı takip eden yıllar içerisinde tamı tamına 500 kişiye kadar istihdam olanağı sağlayacak olan fabrika, Huawei’nin diğer Avrupa ülkelerindeki müşterilerinin de imdadına yetişecek. Huawei yaptığı açıklamada, bu fabrikada üreteceği ürünleri bütün Avrupa müşterilerine tedarik edeceğini ifade etti.
Reuters’ın açıklamasına göre Huawei’nin bu girişimleri, ABD’nin ortaya atmasıyla başlayan güvenlik endişelerini ve iddialarını hafifletmek istemesinden kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere şu an çoğu ülkede, Huawei başta olmak üzere Çinli telekomünikasyon sağlayıcılarına yönelik bir güvensizlik var. Ülkelerin bu kadar güvensizlik duymalarının sebebi ise, Huawei’nin Çin Hükümeti ile arasındaki bağdan kaynaklanıyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkeler, Huawei’nin ve Çin Hükümeti’nin birbirleri arasındaki ortaklığı kendi topraklarına karşı bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar ve Huawei’ye güvenmek istemiyorlar.
Bütün bu iddiaların asılsız olduğunu her fırsatta söyleyen ve açıkça reddeden Huawei’nin ise, dünyaya kendisini kanıtlamakta hayli kararlı olduğunu görüyoruz.
İnternet
Kuantum internete bir adım daha yaklaşıldı
Kuantum internet için dev bir adım atıldı. Caltech (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü), Şikako’da bulunan Fermilab Laboratuvarı, Harvard Üniversitesi, NASA’nın jet tahrik laboratuvarı, AT&T firması ve Calgary Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu bir grup, yaklaşık 27 mil uzunluğundaki fiber kablo boyunca kübit fotonları ışınlamayı başardıklarını açıkladı.
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Kuantum internet nedir? Biraz bahsedelim
Kuantum internet, kuantum cihazların kuantum mekaniği yasalarından yararlanılan bir ortamda bilgi alış verişi yapmasıdır. Teorik olarak kuantum internet, bu günün web uygulamaları ile gerçekleştirmesi mümkün olmayan işlemleri gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Kuantum dünyasında veriler, kuantum cihazlarında oluşturulabilen kübit durumunda kodlanabilir. Bu teknoloji, basit bir ifadeyle fiziksel olarak ayrılmış birden fazla kuantum cihazıyla oluşturulan bir ağ üzerinden kübit göndermeyi içeriyor. Günümüzde kullanılan internete benzer gibi görülebilir ama kübitleri standart bir kanal yerine kuantum kanaldan göndermek çok daha verimli bir yöntem.
Bu grup; kuantum verisini, ilk defa bu büyüklükte bir mesafeden ışınlamayı başarabildi. Üstüne üstlük bu ışınlamayı iki ayrı network aracılığıyla ve %90’ın üzerinde bir oranla gerçekleştirdiler. Araştırma ekibinden bir yetkili, networkleri hazır bileşenlerden oluşturduklarını ve teknolojilerinin mevcut telekomünikasyon ekipmanları ile uyumlu olduğunu belirtti.
Kübitleri büyük bir mesafeden ışınlama süreci, aslında maddenin transferini içermiyor. Bir çift parçacığın özelliklerinin, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak bağlı kalacakları şekilde kenetlendiği dolaşıklık adı verilen bir olgudan yararlanıyor.
Bu çalışma, yüksek kaliteli bir kuantum internet için önemli bir temel oluşturacak ve iletişim şeklimizde büyük değişikliklere sebep olacak. Bu sayede, kriptografi ve veri arama alanlarında devrim niteliğindeki gelişmelerin önü açılacak. Caltech ve Fermilab ekipleri, the Illinois Express Quantum Network adında ve bir şehir ölçeğindeki 13 millik iki network kurmayı planlıyorlar. Ancak, zaman içerisinde evlerimizde kuantum internet ile tanışabilecek miyiz, bekleyip göreceğiz. Ama bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Leica ila iş birliğine gidiyor
Akıllı telefon markaları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çalışmalar ve iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Son haber OnePlus Leica cephesinden geldi. İddialara göre Oneplus, kamera konusunda gelişmeler için Leica ile iş birliği yapacak.
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Akıllı telefon firmaları, sık sık başka markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin temel amacı kullanıcı deneyimini geliştirmek ve telefonun katma değerini arttırarak rekabette öne çıkarmak. OnePlus, kullanıcı deneyimi denince akla gelen markaların başında geliyor. Şirket uzun yıllardır telefonlarını kullanan tüketici topluluklarıyla yakın ilişkiler içinde. Bu sayede OnePlus, kullanıcıların beklentilerine ve isteklerine en çabuk dönüş yapan firma konumunda. Performansıyla kullanıcıların gözdesi olan OnePlus telefonlarının, en büyük eksi yanı ise muhtemelen kamerasıydı şirket ortaya atılan iddialara göre, Leica ile iş birliği yaparak bunu değiştirmek istiyor.
OnePlus Leica iş birliği
Kısa süre önce OnePlus CEO’su Pete Lau, yaptığı bir açıklamada, şirketin akıllı telefonlarındaki kamera deneyimini yazılımsal ve donanımsal açıdan geliştirmek istediklerini belirtmişti. Pete Lau, yaptığı açıklamada herhangi bir marka belirtmemişti. Henüz bu dedikoduyla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil. OnePlus akıllı telefonların hali hazırda performans anlamında müthiş özellikler barındırdığını düşünürsek, Leica ile kamera anlamında yapılacak geliştirmeler şirketi Android dünyasının zirvesine taşıyabilir. Anlaşmanın hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Nord serisi telefonlar için olması bekleniyor.
OnePlus ilk değil
Akıllı telefon dünyasında bu ilk kamera ortaklığı değil. Geçtiğimiz yıllarda pek çok şirket çeşitli ortaklılara gitmişti. Bunlarda ilk akla gelen ise yine Leica ile ortaklık kuran Huawei. Huawei bu ortaklık sayesinde Leica mühendisleri ile ortak çalışmalarda bulunmuş, telefonlarının kamera deneyimi konusunda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmişti. Şirket şimdilerde en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlardan bazılarına sahip. Nokia ve Zeiss’de geçtiğimiz dönemlerde benzer iş birliğine gidip başarılı sonuçlar elde etmişlerdi. Bakalım OnePlus ile ilgili iddialar doğru mu? ve taraflardan bir açıklama, duyuru gelecek mi? Bu durum diğer akıllı telefon üreticilerini de bu tarz iş birliklerine itip itmeyeceği de merak konusu.
Gelişmeler için takipte kalın…
Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
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