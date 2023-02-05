Telegram, yılın ilk güncellemesini başlattı ve müşterilere ondan fazla yeni yetenek ve iyileştirme içeren büyük bir sürüm sundu. Bazıları yalnızca Telegram Premium için ödeme yapmak isteyenler tarafından kullanılabilir, işte yenilikler.

Profil Resmi Oluşturucu, herhangi bir çıkartmayı veya animasyonlu emojiyi profiliniz, grubunuz veya kanalınız için bir resme dönüştürmenizi sağlar. Sohbetlerdeki animasyonlu emojiler yalnızca Telegram Premium aboneleri için kullanılabilir, ancak bunları profil resimleri için ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Geliştirilmiş Sohbet Çevirmeni , Telegram’ın yerleşik çoklu dil yeteneklerini genişletir. Telegram Premium aboneleri artık tüm sohbetleri, grupları ve kanalları (gerçek zamanlı olarak) çevirebilir.

, Telegram’ın yerleşik çoklu dil yeteneklerini genişletir. Telegram Premium aboneleri artık tüm sohbetleri, grupları ve kanalları (gerçek zamanlı olarak) çevirebilir. Geliştirilmiş emojiler artık kategorilere göre sıralanıyor, böylece sohbet ederken veya durumu değiştirirken gerekli olanı bulmak daha kolay hale geliyor (durumlardaki animasyonlu emojiler yalnızca Telegram Premium kullanıcıları için kullanılabilir).

Ağ Kullanımı , Telegram’ın ne kadar veri kullandığını ve mesajlaşma programının hangi bölümlerinin trafiğinizin çoğunu tükettiğini görmenizi sağlayan yeni bir ayarlar bölümüdür. Wi-Fi ve hücresel veri için ayrı istatistiklere göz atabilirsiniz.

, Telegram’ın ne kadar veri kullandığını ve mesajlaşma programının hangi bölümlerinin trafiğinizin çoğunu tükettiğini görmenizi sağlayan yeni bir ayarlar bölümüdür. Wi-Fi ve hücresel veri için ayrı istatistiklere göz atabilirsiniz. Gelen Medyayı Otomatik Kaydet , gelen fotoğrafları ve videoları doğrudan film rulonuza kaydeder. Kullanıcılar bu ayara ince ayar yapabilir ve medya türünü, maksimum boyutu ve medyayı otomatik kaydetme özelliğine sahip sohbetleri seçebilir.

, gelen fotoğrafları ve videoları doğrudan film rulonuza kaydeder. Kullanıcılar bu ayara ince ayar yapabilir ve medya türünü, maksimum boyutu ve medyayı otomatik kaydetme özelliğine sahip sohbetleri seçebilir. Grup yöneticileri için Geliştirilmiş Medya İzinleri , katılımcıların ne tür medya gönderebileceğini belirlemeye olanak tanır. Telegram dokuz medya türünü destekler ve hatta katılımcıların yalnızca fotoğraf, video, sesli mesaj vb. gönderebileceği yalnızca medyaya özel bir grup oluşturmanıza olanak tanır.

, katılımcıların ne tür medya gönderebileceğini belirlemeye olanak tanır. Telegram dokuz medya türünü destekler ve hatta katılımcıların yalnızca fotoğraf, video, sesli mesaj vb. gönderebileceği yalnızca medyaya özel bir grup oluşturmanıza olanak tanır. Yıllık Premium Abonelik, Telegram Premium aboneliğinde yüzde 40’a varan tasarruf sağlar.

Ayrıca bkz: Microsoft DirectStorage API Eski SSD’leri Canlandırıyor

Botlar Geliştirmeler , geliştiricilerin kullanıcıların önceden tanımlanmış kriterleri karşılayan grupları, kanalları veya kişileri seçmelerine yardımcı olmak için özel düğmeler eklemesine olanak tanır.

, geliştiricilerin kullanıcıların önceden tanımlanmış kriterleri karşılayan grupları, kanalları veya kişileri seçmelerine yardımcı olmak için özel düğmeler eklemesine olanak tanır. Apple Kimliği ve Google Hesabı , Telegram artık bir SMS kodu girmeden Apple ID veya Google Hesabı ile yeniden oturum açmayı destekliyor. Bu ayarın iki adımlı doğrulama şifresinin yerini almadığını unutmayın.

, Telegram artık bir SMS kodu girmeden Apple ID veya Google Hesabı ile yeniden oturum açmayı destekliyor. Bu ayarın iki adımlı doğrulama şifresinin yerini almadığını unutmayın. Yeni özel ve animasyonlu emoji, Hiçbir Telegram güncellemesi ekstra animasyonlu emojiler veya yeni özel paketler olmadan gelmez.

En son Telegram güncellemesi Windows, iOS, Android, Linux ve macOS için şuanda yayınlandı. Telegram’ı resmî web sitesinden indirebilirsiniz.