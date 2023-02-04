Forspoken, çeşitli nesil SSD’lerde yükleme sürelerinde büyük bir artış sağlayan Microsoft‘un DirectStorage API desteğine sahip ilk oyundur. Teknoloji kanalı Compusemble, Microsoft’un DirectStorage 1.1 programlama arayüzünü kullanarak oyunun yükleme süreleri ve saniye başına kare sayısındaki farkını gösteren bir kıyaslama videosu yayınladı.

İçindekiler Şaşırtıcı sonuçlar elde edildi

Şaşırtıcı sonuçlar elde edildi

Microsoft’un yeni DirectStorage 1.1 API’si, sadece kullanılan grafik kartı tarafından değil aynı zamanda katı hal sürücü denetleyicisi tarafından da yönetilen sıkıştırma ve açma varlık algoritmalarının kullanımıyla oyunlar da dahil olmak üzere yazılımların yüklenme süresini artırmaya yardımcı olurken işlemci üzerindeki yükü de azaltıyor. Bu işlem, NVMe’den gelen herhangi bir talimat azaltılacağından daha yüksek düzeyde veri aktarımı sağlıyor.

Aşağıdaki testte Compusemble, her bir arayüzün yeni yazılımla nasıl başa çıktığını görmek için Microsoft DirectStorage 1.1 kullanan üç nesil PCIe SSD’yi test ediliyor. Kullanılan sürücüler ADATA XPG SX8200 Pro (PCIe 3.0), Samsung 990 Pro (PCIe 4.0) ve Phison E26 (PCIe 5.0) idi. Elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı.

Test sonuçları ADATA XPG SX8200 Pro’nun toplam yükleme süresinin 13,838 saniye olduğunu gösterdi. Samsung 990 Pro 10.872 saniye, Phison E26 ise 10.483 saniye sürmüştür. Üçüncü nesil PCIe SSD ile beşinci nesil PCIe SSD arasındaki fark üç saniyenin biraz üzerindeydi. Bununla birlikte, iki farklı nesil arasındaki ham veri çıkışı, PCIe 5.0’da PCIe 3.0’a kıyasla dört kat daha fazla gelişme gösterdi.

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Forspoken, yeni Microsoft DirectStorage 1.1 API’sini destekleyen tek oyun. Ancak yeni yazılım, kullanıcıların PC sistemlerinde üç nesilden (PCIe Gen3, Gen4 ve Gen5 denetleyicileri) hangisine sahip olurlarsa olsunlar, daha fazla oyun desteklendiğinde işlemedeki farkların neredeyse fark edilemez olduğunu ve katı hal sürücülerinin muhtemelen satışlarda önemli bir patlama görmesine, yeni nesil PC sistemleri için depolama ortamı olarak sabit disk sürücülerini geçmesine ve belki de yerini almasına izin verdiğini gösteriyor.