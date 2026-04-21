Mobil teknoloji dünyasında uzun kullanım süresi ve yapay zeka, kullanıcı tercihlerini belirleyen en kritik iki unsur haline geldi. Özellikle yoğun şehir hayatında zamanla yarışan profesyoneller ve sürekli hareket halindeki içerik tüketicileri için geliştirilen TECNO POVA CURVE 2 5G, sunduğu 8000 mAh kapasiteli batarya ve sisteme derinlemesine entegre edilmiş yapay zeka araçlarıyla dikkat çekiyor. Cihaz, salt donanım gücünden ziyade, kullanıcının günlük operasyonlarını kolaylaştıran fonksiyonel bir paket sunmayı hedefliyor.
Tasarım ve ergonomisine bakıldığında, cihazın 162,7mm x 77,2mm x 7,42mm boyutlarında olan telefon içerisinde barındırdığı devasa bataryasına rağmen 195 gram ağırlığında tutulan TECNO POVA CURVE 2 5G, Mor, Gümüş ve Titanyum renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. IP64 sertifikası sayesinde toz ve su sıçramalarına karşı koruma sağlayan gövde yapısı, cihazın dış ortam koşullarında belirli bir noktaya kadar güven sağlıyor.
Ekran tarafında 6.78 inçlik kavisli AMOLED panel, 1080 x 2364 çözünürlüğünde. İnce ve eşit tutulan ekran çerçevesiyle %93,18 gibi bir ekran-gövde oranı sunuyor. 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir arayüz deneyimi vaat eden TECNO POVA CURVE 2 5G, 4500 nit tepe parlaklık değeriyle dış ortamda yüksek güneş ışığında dahi okunabilirliği koruyor. Ayrıca, 2304Hz PWM karartma ve Gorilla Glass 7i koruması, göz konforunu fiziksel dayanıklılıkla harmanlayarak uzun vadeli bir kullanım ömrü hedefliyor.
Yapay zeka yetenekleri, TECNO POVA CURVE 2 5G modelinin en geniş ve detaylı paragrafını oluşturuyor. Ella yapay zeka asistanı bir yana Google ile Circle to Search ile ekrandaki içerikten anlık bilgi erişimi sağlarken, AI Yazma Asistanı özelliği sosyal medya, mesajlaşma ve e-posta yazım süreçlerini metin oluşturma ve özetleme araçlarıyla kolaylaştırıyor. Üretkenlik tarafında AI Çeviri, AI Özetleme ve görüntüden videoya dönüştürme gibi Multi-Tasking araçları sunan cihaz; iletişimde ise AI Gürültü Engelleme, AI Arama Özeti ve otomatik yanıtlama gibi özelliklerle kullanıcıya dijital bir yardımcı oluyor. Sistemin arka planında çalışan AI destekli ağ, güç ve performans optimizasyonları ise donanımın her zaman en verimli senaryoda kalmasını sağlıyor.
Performans ve kamera donanımı, Mediatek Dimensity 7100 5G yonga seti ve 8GB RAM mimarisi üzerine kurulmuş. Ayrıca bu RAM sanal olarak +8GB’ye kadar artırılabiliyor. Android 16 tabanlı HiOS 16 ile güncel bir yazılım deneyimi sunan TECNO POVA CURVE 2 5G, 50 MP ana kamerasını yapay zeka araçlarıyla destekliyor. AI Silgi 2.0, AI Görüntü Genişletici ve AI Keskinlik, FlashSnap AI ve AI Video Sabitleme özellikleri, hareketli anlarda dijital stabilizasyonu optimize ederek 2K çözünürlüğünde dengeli kayıtlar alınmasına olanak tanıyor.
Batarya teknolojisi, telefonun en önemli özelliği olarak öne çıkıyor. 8000 mAh kapasiteli batarya TECNO POVA CURVE 2 5G modelini bir enerji istasyonuna dönüştürüyor. Günlük standart kullanımlarda 3 güne varan kullanım süresi vadeden telefonda 45W hızlı şarj desteğiyle 39 dakikada %50 dolum kapasitesine ulaşıyor. Cihazdaki Baypas Şarj 2.0 özelliğiyle şarjda oyun oynamayı kolaylaştırıyor, ters şarj özelliğiyle şarjı azalan bir başka aygıtı şarj edebiliyor. Ayrıca TECNO tarafından verilen 6 yıllık batarya sağlığı vaadi ise telefonun uzun ömürlü bir şekilde kullanılmasında önemli bir yer ediniyor.
Bağlantı ve multimedya tarafında ise WiFi 5, Bluetooth 5.4, NFC ve eSIM gibi standartlar eksiksiz bir şekilde sunuluyor. Stereo hoparlörler, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio Wireless desteğiyle gelen TECNO POVA CURVE 2 5G, 26.999 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 2 yıl Android ve 3 yıl güvenlik güncellemesi alacak olan telefon, özellikle verimlilik ve süreklilik arayan kullanıcılar için tercih edilebilecek telefonlar arasında kendisine yer buluyor.
