Peugeot, otomobil dünyasındaki tasarım çizgisini yenilenen modelleriyle bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Fransız markanın hem SUV hem de sedan hatlarını tek potada eriten dikkat çekici temsilcisi, güncellenen haliyle ülkemizdeki yerini alıyor. Makyaj operasyonuyla modern bir görünüm kazanan araç, estetik değişimlerin yanı sıra verimlilik odaklı yeni bir motor seçeneğini de beraberinde getiriyor. Peki, Yeni Peugeot 408 kullanıcılara hangi yenilikleri vadediyor?

Yeni Peugeot 408 estetik detaylarıyla öne çıkıyor

Yeni Peugeot 408, otomobil dünyasındaki SUV kodlarını şık bir fastback tasarımı ile harmanlamayı sürdürüyor. Yenilenen dış tasarımda en büyük değişim ön bölümde gözlemleniyor. Uzun far grubunun daha aşağıya konumlandırılması, aracın bakışlarını daha agresif ve dinamik bir hale getiriyor. Markanın imzası niteliğindeki “üç pençe” gündüz farları ise bu tasarımın odak noktasında yer alıyor.

Arka bölümde ise Peugeot markasının tarihinde bir ilk yaşanıyor. Peugeot 408, markanın aydınlatmalı logosunu arka kısımda taşıyan ilk model olarak kayıtlara geçiyor. Aracın keskin gövde hatları ve geniş çamurlukları, yoldaki güçlü duruşunu perçinliyor. SUV dünyasının heybetini fastback akıcılığıyla birleştiren bu tasarım, aerodinamik açıdan da verimlilik sunuyor.

Verimli sürüş için hafif hibrit motor teknolojisi

Yeni Peugeot 408 kaputunun altında modern çağın gereksinimlerine uygun bir hafif hibrit motor sistemi barındırıyor. Bu yeni sistem, 1.2 litrelik turbo beslemeli içten yanmalı motoru eDCS6 isimli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriyor. İçten yanmalı ünite 136 beygir güç üretirken, elektrik motoru özellikle ivmelenme anlarında 21 beygirlik ek bir katkı sağlıyor.

Toplamda 145 beygir güç sunan bu hibrit sistem, yakıt tüketimini minimize etmeyi hedefliyor. Şehir içi sürüş koşullarında vaktin yüzde 50’sine kadar olan kısmını tamamen elektrikli sürüşle tamamlamak mümkün oluyor. Karma kullanımda 100 kilometrede 5,1 litre yakıt tüketen Peugeot 408, verimlilik arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Teknik özelliklerin kısa özeti

Motor Tipi: 1.2 litre turbo hafif hibrit

1.2 litre turbo hafif hibrit Toplam Sistem Gücü: 145 HP

145 HP Şanzıman: eDCS6 ıslak tip çift kavramalı

eDCS6 ıslak tip çift kavramalı Yakıt Tüketimi: 5,1 L / 100 km (karma)

5,1 L / 100 km (karma) Gövde Formu: Fastback SUV

Yeni Peugeot 408 Türkiye fiyatı ve paketleri açıklandı

Yeni Peugeot 408 Türkiye yollarına Allure ve GT olmak üzere iki temel donanım seviyesiyle çıkıyor. Allure paketi konfor ve temel teknolojik özellikleri bir araya getirirken, GT donanımı en üst seviye lüks ve teknoloji detaylarını kullanıcılara sunuyor. Peugeot, bu yeni modelle birlikte C segmentindeki rekabetçi konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Nisan 2026 itibarıyla Türkiye listelerine giren Yeni Peugeot 408 satış fiyatı tanıtım dönemine özel olarak 2.270.000 TL başlangıç etiketiyle duyuruldu. Güncellenen iç mekanı, modern fastback tasarımı ve düşük tüketim vadeden motoruyla dikkat çeken Peugeot 408, hem teknoloji hem de stil arayan sürücüleri hedefliyor.

Hafif hibrit nedir?

Bu sistem, içten yanmalı bir motorun küçük bir elektrik motoru ve batarya ile desteklenmesini ifade eder. Araç dışarıdan şarj edilmeye ihtiyaç duymaz; elektrik motoru sadece kalkış ve hızlanma anlarında ana üniteye destek vererek yakıt tasarrufu sağlar.

İlginizi Çekebilir: Dört çeker Opel Grandland Elektrik Türkiye’de! İşte fiyatı!

