Popüler sohbet uygulaması Telegram, gruplardaki konular, toplanabilir kullanıcı adları ve video mesajları için sesten metne gibi yeni özelliklerle güncellendi. Firma daha önce de sonsuz tepkiler, emoji durumları ve diğer yeni özellikleri tanıtmıştı. Bu sürümün mesajlaşma hizmetine getirdiği yeni özellikleri aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Gruplarda Konular

Telegram grupları artık konulara ve ayrı alanlara sahip olabilir. Konular, kendi medya ve bildirim ayarlarına sahip bireysel grup sohbetleridir. Üyeler anketler, sabitlenmiş mesajlar ve botlar kullanarak anime’den zoolojiye kadar her şey hakkında sohbet edebilir.

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Bu özellik, büyük grupların sohbetlerini özelleştirmeleri ve tartışmayı teşvik etmeleri için tasarlanmıştır. Telegram ayrıca bu yılın sonuna kadar küçük gruplar için bir dizi grup aracı yayınlamak istiyor.

Koleksiyonluk Kullanıcı Adları

Telegram kullanıcı adları, genel gruplarla ve kanallarla iletişim kurmayı ve bulmayı kolaylaştırır. Her hesap ve genel sohbet artık çok sayıda toplanmış kullanıcı adına sahip olabilir. Hızlı ve ölçeklenebilir bir blok zinciri ağı olan TON, tahsil edilebilir kullanıcı adı sahipliğini güvence altına alır. Yeni bir portal, Telegram alan adlarının güvenli bir şekilde satın alınmasına ve satılmasına olanak tanır.

Toplanabilir kullanıcı adları küresel aramada görünür ve kendi bağlantılarına ve kullanıcı adlarına sahiptir. t.me. ve t.me./kullanıcıadı

Koleksiyon kullanıcı adları, temel kullanıcı adlarından farklı olarak 5 karakterden daha kısa olabilir ve @news veya @game gibi ayırt edici adlara izin verir.

Kullanıcılar koleksiyon kullanıcı adlarını aldıktan sonra takas edebilir veya saklayabilirler.

Görüntülü Mesajlar için Sesten Metne

Telegram Premium piyasaya sürüldüğünden beri üyeler, okumanın daha kolay olduğu zamanlar için herhangi bir sesli mesajı metne dönüştürebilir. Video mesajları artık Premium kullanıcılar için hızlı metin transkriptleri sağlıyor.

Yeni Emoji Paketleri

Telegram sanatçıları 12 yeni emoji paketi oluştururken, binlerce kullanıcı ısmarlama olanları yükledi. Premium kullanıcılar bu emojileri mesajlarda, altyazılarda ve Cadılar Bayramı durumlarında kullanabilir.

iOS için yeniden tasarlanan Gece Modu

iOS kullanıcıları için koyu temalar değiştirildi, renkler dengeye getirildi ve sohbetlerde ve sohbet listesinde gezinirken bulanıklaştırma efektleri iyileştirildi.

Android’de Metni Yeniden Boyutlandırma

Android’de metin boyutu büyütüldüğünde, yanıt başlıkları, bağlantı önizlemeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm konuşma metinleri artık daha büyük hale getirilir.

Küçük Tasarım İyileştirmeleri

Yanıtlamak için sola kaydırmanın artık bir animasyonu var. Bir kullanıcının profilindeki telefon numarasına dokunduğunuzda bir arama menüsü görünür. Telegram grup veya kanal mesajlarını yüklediğinde yeni yanıp sönen yer tutucular görünecektir.

Yeni İnteraktif Emoji ve Tepkiler

Son güncelleme, bire bir görüşmelerde tam ekran efektleri oynatan ve ders çalışmak, uyumak veya şüpheli olmak için tepki olarak kullanılabilen dört etkileşimli emoji (😴👨💻🤓👀) ekliyor. Tüm kullanıcılar herhangi bir sohbette üç ek tepki (👻🎃😭 ) ile Cadılar Bayramı’nın tadını çıkarabilir.

Kaynak: Telegram