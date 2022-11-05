Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, tartışmalı Twitter Blue Doğrulama abonelik planını bazı ülkelerde kullanıma sundu. Aylık 7.99 dolar ödeyen herhangi bir Twitter kullanıcısı Blue Mavi Tik doğrulama rozeti alabilecek ancak şaşırtıcı olan, abone olmayanlara kıyasla “reklamların yarısını” izlemek zorunda kalacak. Bir diğer avantaj ise Twitter Blue aboneliği olanların daha uzun videolar yayınlayabilecek.

Peki, Twitter için ödeme yapmazsanız ne olur? Yeni başlayanlar için, tweetleriniz fazla görünürlük kazanmayacak, daha fazla reklam göreceksiniz ve doğrulanma olasılığınız sıfır olacak. Twitter ayrıca doğrulanmış hesapları daha sık vurgulayacak.

Doğrulamalı Twitter Blue yalnızca iOS’ta ve ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi bölgelerde kullanılacak. Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor, ancak Türkiye pazarı için abonelik ücreti daha düşük olabilir.

İçindekiler Twitter Blue Aboneleri Yine de Reklam İzlemek Zorunda Kalacak

Twitter Blue Aboneleri Yine de Reklam İzlemek Zorunda Kalacak

Musk, bu Twitter Blue aboneliğini “insanlara daha fazla güç” olarak nitelendiriyor, çünkü “zaten takip ettikleri ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi mavi bir onay işareti” alacaklar.

Uygulama güncellemesi kullanıma sunulmuş olsa da, özelliğin henüz yayında olmadığını unutmayın. Bu da Mavi Tik almak için henüz ödeme yapamayacağınız anlamına geliyor. Güncelleme notlarında ayrıca “Botlara karşı savaşta Twitter’ı desteklediğiniz için, sizi reklamların yarısı ile ödüllendireceğiz ve onları iki kat daha alakalı hale getireceğiz” diyor.

Dikkat çeken özelliklerden biri daha uzun videolar yayınlayabilmek, diğer önemli bir şey ise abonelerin kaliteli içerik için öncelikli sıralama elde edecek olması. “İçeriğiniz yanıtlarda, bahsedenlerde ve aramada öncelikli sıralamaya sahip olacak. Bu, dolandırıcılık, spam ve botların görünürlüğünü azaltmaya yardımcı olur” diye ekledi.