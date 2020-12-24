Telegram, topluluk kanallarında reklam yayınlayacak

Telegram, beş yüz milyon aktif kullanıcıya yaklaşırken, şirketin kurucu ortaklarından Pavel Durov’un Telegram resmi hesabından firmanın uygulamadan gelir elde etme planları açıklandı.

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Firmanın servisten bazı gelirler elde edeceği iki kısma sahip uygulamanın gelecek seneden itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken planın ilk kısmı olarak; uygulamayı iş veya özel işlevleriyle birlikte kullananlar için premium özellikler sunulacak ve böylece uygulamayı daha yoğun kullananların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı yenilikler eklenecek.

Diğer yandan ise Telegram platformunda özellikle son zamanlarda bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilen, birçok kişiyi barındıran ve katılıma açık gruplarda oldukça fazla artış oldu. Firma bu kanallarda bundan sonra reklam yayınlayacak. Bunu ise kendi reklam ağını kullanarak yapacak. Dolayısıyla grup sahiplerinin kanallara reklam yerleştirmelerinin önüne geçilmiş olacak. Yine bu reklamlar, Telegram mesajları şeklinde gelmek yerine uygulamanın içine entegre edilmiş bir şekilde ve kendi ara yüzleriyle görülecekler. Birebir sohbet ve özel grup sohbet kanallarında ise reklamlar olmamaya devam edecek.

Lafını sakınmadan çekinmeden WhatsApp örneğini de veren Durov, uygulamayı şirketlerin kazançlarını birincil amaç yapmalarının sonucuna örnek olarak gösterdi. Ek olarak da uygulamanın bağımsız olarak kalacağını ve Telegram için alınan bu kararların satış yapmadan ayakta kalabilme adına alındığını belirtti.

Uygulamanın bütün platformlardaki versiyonları için yakın zamanda getirilen yeni güncellemeyle birlikte; hem sohbetlerin hem de uygulamanın işlevlerine birçok önemli eklemeler yapan şirketin bu hamleleri hakkında yakın zamanda daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.