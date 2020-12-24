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Telegram, topluluk kanallarında reklam yayınlayacak
Telegram, beş yüz milyon aktif kullanıcıya yaklaşırken, şirketin kurucu ortaklarından Pavel Durov’un Telegram resmi hesabından firmanın uygulamadan gelir elde etme planları açıklandı.
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Firmanın servisten bazı gelirler elde edeceği iki kısma sahip uygulamanın gelecek seneden itibaren hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut özellikler ücretsiz olarak sunulmaya devam ederken planın ilk kısmı olarak; uygulamayı iş veya özel işlevleriyle birlikte kullananlar için premium özellikler sunulacak ve böylece uygulamayı daha yoğun kullananların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı yenilikler eklenecek.
Diğer yandan ise Telegram platformunda özellikle son zamanlarda bir veya birden fazla kişi tarafından yönetilen, birçok kişiyi barındıran ve katılıma açık gruplarda oldukça fazla artış oldu. Firma bu kanallarda bundan sonra reklam yayınlayacak. Bunu ise kendi reklam ağını kullanarak yapacak. Dolayısıyla grup sahiplerinin kanallara reklam yerleştirmelerinin önüne geçilmiş olacak. Yine bu reklamlar, Telegram mesajları şeklinde gelmek yerine uygulamanın içine entegre edilmiş bir şekilde ve kendi ara yüzleriyle görülecekler. Birebir sohbet ve özel grup sohbet kanallarında ise reklamlar olmamaya devam edecek.
Lafını sakınmadan çekinmeden WhatsApp örneğini de veren Durov, uygulamayı şirketlerin kazançlarını birincil amaç yapmalarının sonucuna örnek olarak gösterdi. Ek olarak da uygulamanın bağımsız olarak kalacağını ve Telegram için alınan bu kararların satış yapmadan ayakta kalabilme adına alındığını belirtti.
Uygulamanın bütün platformlardaki versiyonları için yakın zamanda getirilen yeni güncellemeyle birlikte; hem sohbetlerin hem de uygulamanın işlevlerine birçok önemli eklemeler yapan şirketin bu hamleleri hakkında yakın zamanda daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.
Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?
Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.
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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin
- Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın
- Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin
- Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın
Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.
Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.
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Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi
Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.
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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.
Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi
Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.
Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:
- Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.
- Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.
- “Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.
Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.
Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.
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Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı: Oyunu çökerten o hata giderildi
Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması bugün itibarıyla konsollar ve PC için kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte CD Projekt RED, oyundaki 8 MB dosya kaydetme sınırının kaldırıldığını duyurdu. Böylelikle PC’nizde 8 MB’den fazla kaydedilen dosya olması durumunda meydana gelen çökme problemi de düzeltilmiş oldu.
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Cyberpunk 2077 1.06 güncellemesi, önemli bir sorunu düzeltti
Cyberpunk 2077 çıkışından bu yana birbirinden akı almaz problemlerle, oyun severlerin oyun keyfine çomak sokmaya devam ediyor. Özellikle PS4 ve PS5’te oynanamayacak derecede hataları bulunan Cyberpunk 2077’ye bugün 1.06 güncellemesi geldi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından yayınlanan güncellemeyle beraber, özellikle oyunun kullanılamaz hale gelmesine sebep olan 8 MB dosya kaydetme sınırı kaldırılmış durumda.
Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077’de kayıt dosyasının boyutu eğer ki 8 MB’den fazlaysa, oyun çöküyordu veya göreceli olarak bir şekilde kullanılamaz hale geliyordu. Sebebi bir türlü bilinmeyen bu hata, Cyberpunk 2077 için kullanıma sunulan 1.06 güncellemesi sayesinde düzeltildi. Bu noktada 8 MB sınırı arttı mı yoksa tamamıyla kaldırıldı mı bilinmiyor, çünkü CD Projekt RED konuyla alakalı olarak net bir açıklamada bulunmadı.
1.06 güncellemesiyle düzeltilen diğer hatalar
- Görev: Dum Dum artık Second Conflict sırasında Totentanz girişinde kaybolmayacak .
- Konsol: Oyunun bellek yönetiminde yapılan iyileştirmeler ve optimizasyonlar sayesinde, kilitlenme problemi nispeten daha az yaşanacak.
- PC: 8 MB kayıt dosyası sınırı kaldırıldı. Not: Bu, güncellemeden önce bozuk olan kayıt dosyalarını düzeltmez.
1.06 yamasından önce de, CD Projekt RED geçtiğimiz hafta Cyberpunk 2077 için 1.05 kodlu yamayı oyun severlerin beğenisine sunmuştu. 1.05 güncellemesiyle düzeltilen önemli hataların başında ise; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor.
Bugünkü 1.06 yamasıysa aynı şekilde Cyberpunk 2077 oyununda yaşanan önemli bir çökme sorununu düzeltti. Anlaşılan o ki CD Projekt RED, oyundaki problemleri yavaş yavaş da olsa bir şekilde giderecek ve oyunu daha oynanabilir hale getirecek. Ancak bu tarz güncellemeler Cyberpunk 2077’yi temize çıkaracak mı, orasını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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