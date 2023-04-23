Telegram, Android için en iyi şifreli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulamanın özelliklerinin kullanıma sunulma hızı, WhatsApp gibi rakiplerini rahatça geride bırakarak, en doğru tabirle jet hızında oldu. Telegram’daki geliştiriciler, Telegram 9.5’in piyasaya sürülmesinden sadece bir ay sonra, sohbet uygulamasının 9.6 sürümünü duyurdular! İşte Telegram 9.6 ile gelen yenilikler!

Telegram Yeniliklere Doyamadı!

Çoğu Telegram güncellemesinde olduğu gibi, 9.6 sürümü ile birlikte görsel ve işlevsel değişikliklerin bir karışımına sahibiz.

Yeni özellikler listesinde ilk sırada, arkadaşlarınızın, ailenizin veya iş arkadaşlarınızın içinde bulunan tüm sohbetlere katılmasına olanak tanıyan paylaşılabilir sohbet klasörleri yer alıyor. Kullanıcılar ayrıca yönetici oldukları genel sohbetleri veya grupları da paylaşabilecekler. Sohbet klasörleri uygulamanın ayarlar menüsünden etkinleştirilebiliyor.

Özel duvar kağıtları da Telegram 9.6’ya dahil edilerek, kullanıcıların uygulamada bulunan varsayılan seçeneklere ek olarak galerilerinden fotoğraf eklemelerine olanak tanıyor. Telegram, duvar kağıtlarının bire bir sohbetlere eklenebileceğini ve diğer uçtaki kişilerin etkileşimli bir “özel mesaj” alacağını ve aynı duvar kağıdını sohbete eklemelerine izin vereceğini söylüyor. Duvar kağıdı seçeneğine Android’de sohbet başlığındaki üç noktalı menüden erişilebiliyor.

Bu yeni sürüm, hemen hemen her sohbette web uygulamalarını başlatma yeteneği ile botları daha da iyi hale getiriyor. Telegram, uyumlu botların artık bir söz veya doğrudan bağlantı şeklinde kullanılabileceğini söylüyor. Bu web uygulamaları, tüm kullanıcılardan gelen etkileşimleri destekleyen gruplar içinde de başlatılabiliyor. Bu, gruplar veya bire bir konuşmalar için tasarlanmış çok oyunculu ve işbirliğine dayalı web uygulamalarının kapısını açıyor.

Son güncellemeyle birlikte, şirketin blok zinciri tabanlı ticaret platformu Fragment, artık başkalarına bir Telegram Premium aboneliği hediye etmeyi ve kendiniz için bir tane satın almayı destekliyor.

Ayrıca, Çevrimiçi Olduğunda Gönder’e erişmenin de artık daha iyi bir yolu var. Bunun için, kullanıcıların son görülmeyi etkinleştirmiş olmaları koşuluyla, yalnızca Gönder düğmesine basılı tutmalarını gerekiyor. Ayrıca, Telegram 9.6, kullanıcıların herhangi bir üye eklemeden bir grup oluşturmasına da olanak tanıyor.

Telegram’ın son güncelleme ile birlikte birçok yeniliğe kavuştuğunu görüyoruz. Her ne kadar WhatsApp hala en çok kullanılan mesajlaşma servisi olsa da, Telegram’ın bu özellikleriyle WhatsApp’ı yakın bir gelecekte geride bırakabileceğini söylemek yanlış olmaz.

İlginizi Çekebilir: WhatsApp Kullanışlı Özelliğini Duyurdu

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliklei nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!