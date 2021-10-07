Telegram Bir Günde 70 Milyon Kullanıcı Kazandı!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulamalarından Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalara erişimde büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Yaklaşık 6 saatlik kesinti sonunda kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabildi. Ancak bu kesintinin büyük bir kazananı oldu: Telegram!

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Pazartesi günü yaşanan büyük kesintide Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı etkilendi ve kullanıcılar bu platformları birkaç saat kullanamadı. Doğal olarak, kullanıcılar alternatif mesajlaşma platformlarına akın etti ve görünüşe göre en büyük kazanan Telegram oldu. Telegram kurucusu Pavel Durov, Telegram kanalında Facebook kesintisinin sadece bir günde 70 milyondan fazla insanın platforma katılmasıyla sonuçlandığını iddia etti.

Tabiki bu artışın ana sebebi Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta yaşanan sunucu sorunları olarak görmek mümkün. Telegram kurucusunun açıklanması ise sunucular düzeldikten hemen sonrasında geldi. Durov, kanalda yaptığı açıklamada, “Telegram’ın günlük büyüme oranı, normları büyük ölçüde aştı ve bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla mülteciyi ağırladık” dedi.

Ayrıca Telegram kurucusu Durov, verdikleri hizmetin çoğu kullanıcı için “kusursuz” çalıştığını iddia etti, ancak Amerika’daki bazı kişilerin artan yük nedeniyle normalden daha yavaş hızlar görmüş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Facebook veya dolaylı olarak WhatsApp’ın yaşadığı problemler nedeniyle Telegram’ın ilk kez bir sürü kullanıcı kazanması değil. Facebook’un Ocak ayında WhatsApp’ın gizlilik politikasını değiştirme kararı, birçok kullanıcının Telegram’a geçmesine neden oldu. Aslında Durov, 25 milyon yeni kullanıcının sadece 72 saat içinde platforma geldiğini de bildirdi.

Peki siz yaşanan bu kesintiden sonra hangi mesajlaşma platformunu kullandınız? 70 milyon kişiden birisi de siz misiniz? Yorumlar kısmında bize belirtin.