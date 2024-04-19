PlayStation 5 Pro’nun, mevcut konsol dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik getiremeyeceği ve bu sebeple sistemin gerçekten ne kadar gerekli olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bir video, Digital Foundry’deki teknoloji uzmanlarının, Sony’nin yakında çıkacak orta nesil yenileme konsolunun CPU performansı hakkında önemli bilgiler verdiğini ortaya koydu.

Görünüşe göre, temel modelle kıyaslandığında PlayStation 5 Pro’nun CPU’sunda %10’luk bir performans artışı sağlanması mümkün olacak gibi görünmüyor. Bu da, CPU’ya bağlı oyunlarda performans artışının veya 40 FPS modlarının uygulanmasının zorluğunu ve hatta imkansızlığını beraberinde getiriyor. Geliştiricilerin, %33’lük bir performans artışı elde etmek için çok daha fazla CPU yüküne ihtiyaç duymaları, bu tür oyunlarda 40 FPS modunun uygulanmasını zorunlu kılıyor.

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Ancak, bazı oyunların temel modelde zaten 30 FPS’den yüksek hızda çalışabildiği düşünülürse, 40 FPS modunun uygulanması daha olası hale geliyor. Bununla birlikte, geliştiricilerin daha iyi performans sağlamak yerine PS5 Pro’ya özel 40 FPS modunu uygulamaları pek muhtemel görünmüyor.

Digital Foundry, yeni konsolun gücünün görsel kalite açısından önemli bir artış getireceğini belirtiyor. Ancak, 40 FPS modlarının stabilite açısından faydalı olacağını, ancak bu modlarda oyun oynayanların sayısının oldukça sınırlı olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle, bu modların konsol dünyasında yaygın olarak bulunmasını beklemek pek mantıklı görünmüyor.

Öte yandan, bilinen bir AMD sızıntısına göre, Sony’nin orta nesil sistemlerini piyasaya sürmesinin pek çok nedeni var. Bunlar arasında, PlayStation 5’in henüz kullanılmayan bir potansiyele sahip olması ve tüm satıcıların homojenleştirilmiş CPU ve GPU tasarımı gibi çeşitli faktörler bulunuyor. Bu durum, PlayStation 5 Pro’nun gerçekten konsol dünyasında bir dönüm noktası olup olmadığı konusunda daha fazla tartışmaya neden oluyor.