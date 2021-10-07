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Xiaomi Pad 5 Türkiye’de Satışa Sunuldu

xiaomi

Hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için bir üretkenlik aracı olarak Xiaomi Pad 5, aynı zamanda eğlence deneyimini de birlikte sunuyor. Ürün yeni normalin oturmaya başladığı ve öğrencilerin okula yeniden döndüğü bir dönemde işten eğlenceye tam bir deneyim sunmak için en uygun zamanda gelirken; sınıfta, evde veya ofiste, taşınabilir iş istasyonu olarak, kullanıcılara en iyi oyun ve çalışma deneyimini yaşatıyor.

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Xiaomi Pad 5, üretkenliği artıracak özelliklerle donatılmış. Kullanıcılar, 13MP kamerayı kullanarak tüm belgeleri tarayabiliyor, iş veya sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. 12,2 gram ağırlığında olan Xiaomi Smart Pen, doğal bir yazma deneyimi için 4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı ile birlikte geliyor. Xiaomi Akıllı Kalem ayrıca not almak, ekran görüntüsü almak veya kalem ile silgi arasında kolayca geçiş yapmak için Akıllı Kalem işlev tuşları gibi özellikler içeriyor.

xiaomi

Xiaomi Pad klavye, verimli, hızlı ve hatasız yazma için 1,2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen tamamen stratejik bir şekilde oluşturulmuş 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. Bağımsız görev tuşu (⌘) ile kullanılabilen kısayol koleksiyonu, Xiaomi Pad 5’te gezinmek ve komutları gerçekleştirmek için çok daha kolay ve sorunsuz bir çözüm sunuyor. Ayrıca, 1080p videoyu destekleyen 8MP ön kamera ile konferans görüşmelerine de hazır.

xiaomi

Xiaomi Pad 5’in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı eğlenceli içeriklere veya iş dünyasında sizlerle birlikte olmak için hazır bulunuyor. Xiaomi Pad 5, Dolby Vision® desteğiyle parlaklık, kontrast, ayrıntı ve renklerle canlı görüntüler getiren bir HDR görüntüleme deneyimi sağlıyor. Xiaomi Pad 5’in TrueDisplay ekranı, en sevilen programları nerede izleniyor olursa olun, uzun bir süre izlense bile yerleşik Düşük Mavi Işık moduyla hem net hem de güvenli ve rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Ayrıca tablet, aynı zamanda iyi bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, daha yüksek ve daha net ses sunan büyük dörtlü hoparlör kurulumuyla stereo sesin keyfini çıkarıyor. Dolby Atmos®, en sevdiğiniz Dolby Atmos içeriklerini dinlerken ayrıntı, derinlik ve gerçeklikle üst düzey ses deneyimi sunuyor.

xiaomi

Xiaomi Pad 5, derslere, işe, eğlenceye ve diğer her şeye ayak uydurmayı sağlamak için 2,96Ghz saat hızına sahip 7 nm sürecinde üretilen Qualcomm® Snapdragon™ 860 işlemcisinde güç alıyor. Kullanıcıları her zaman aktif durumda tutmak için 8.720mAh  kapasite ve daha uzun kullanım ömrüne sahip pille birlikte geliyor.  İki farklı renge sahip olan Pad 5 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle 3999 TL’ye satışa sunuldu.

Teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak:

Xiaomi Pad 5
Ekran 2560 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran

WQHD+ 120Hz Ekran

True Display

1 milyardan fazla renk

DCI-P3 ve Dolby Vision®  desteği

Yerleşik düşük mavi ışık donanımı, mavi ışık düşürme yazılımı
Renk Kozmik Gri, İnci Beyazı
Gövde ~500 g
Boyutlar 254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 8 MP
Ses Dörtlü hoparlör seti

16 mm x 20 mm hoparlör boyutu

Dolby Atmos®

Yüksek Kaliteli Ses
Performans Qualcomm® Snapdragon™ 860

  • Qualcomm Kryo 485
  • 2,96 GHz’ye kadar sekiz çekirdekli işlemci
  • Adreno 640
  • 7 nm işlemci teknolojisi
  • 4. Nesil Qualcomm® AI Engine
Bağlantı 802.11A/b/g/n/ac WiFi Protokolü, Bluetooth 5.0
Şarj 8.720 (tip) mAh pil

Kutu içinden çıkan 22,5 W şarj cihazı
Sistem Pad için MIUI
Depolama Seçenekleri 6GB+128GB/ 6GB+256GB
Kilit Açma PIN/Desen/Yapay Zeka Destekli Yüz Tanıma
Aksesuarlar Xiaomi Pad Klavye, Xiaomi Smart Pen1

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Eren İmdat

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