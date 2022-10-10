Akıllı telefonlarda rahat bir deneyim sunulması için birlikte çalışan birçok parça bulunmaktadır. Yakınlık sensörü de telefonlarımızı kullanma şeklimizi iyileştiren parçalardan biridir. Bu sensörlerin birçoğu ise yalnızca bozulduklarında fark edilirler.

Bir cep telefonundaki yakınlık sensörünün ne olduğuna ve bozulduğunda nasıl düzeltebileceğinize birlikte göz atalım.

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Yakınlık Sensörü Ne İşe Yarar?

Yakınlık sensörü, birçok akıllı telefon sensöründen biridir. Görevi, telefonunuza ne kadar yakın olduğunuzu tespit etmek ve buna göre yanıt vermektir. Örneğin, baktığınızda ekranınızı aydınlatır veya telefonunuzu kulağınıza götürdüğünüzde ekranı kapatır.

Cep telefonunuzdaki yakınlık sensörü, telefonunuzun kilidini açmada da önemli rol oynar. Telefonunuzu cebinize koyduğunuzda, sensör yanlışlıkla dokunmaları önleyecektir. Yakınlık sensörü, günlük yaşamınızda belki de hiç farkında olmadığınız ancak küçük kolaylıklar sağlamada büyük rol oynayan kullanışlı bir çiptir.

Yakınlık Sensörünüzü Test Etme

Telefonunuzun yakınlık sensörünün düzgün çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, kontrol etmek için yapabileceğiniz testler vardır. Telefonunuzu etkileyebilecek geçici hatalardan/aksaklıklardan kurtulmak için aşağıdakilerden herhangi birini denemeden önce telefonunuzu yeniden başlatmanızı öneririz.

Sensörü test etmenin bir yolu, ışığının yanıp yanmadığını görmek için telefonunuzu kaldırmaktır. Başka bir yol da bir görüşme yapmak ve ekranı karartıp karartmadığını görmek için telefonunuzu kulağınıza yaklaştırmaktır. Bunlar işe yaramazsa, yakınlık sensörü testi yapmak için Sensör Testi gibi ücretsiz bir üçüncü parti uygulamayı indirebilirsiniz.

Ayrıca, sensörün normal çalışıp çalışmadığını görmek için Samsung Üyeleri uygulaması aracılığıyla Samsung telefonunuzu teşhis edebilirsiniz. Bu yöntemlerden hiçbiri sonuç vermiyorsa, yakınlık sensörünüz büyük olasılıkla düzgün çalışmıyordur ve aşağıda listelenen yöntemlerden birini denemeniz gerekebilir.

Sensörün Üzerindeki Kir ve Tozu Temizleyin

Toz ve kir büyük problemler gibi görünmeyebilir, ancak bir kez birikmeye başladıklarında telefonunuza zarar verebilirler. Yakınlık sensörünüzü engelleyen toz varsa, yüzünüzün doğru şekilde algılanması engellenebilir.

Temiz bir bez veya kulak temizleme çubuğu kullanarak telefonunuzda sensörün bulunduğu üst bölgeyi nazikçe silin. Telefonunuzun modeli ne olursa olsun, yakınlık sensörü her zaman telefonunuzun üst kısmında bulunur.

Temizledikten sonra çalışıp çalışmadığını test edin. Ayrıca sensörünüzü de etkileyebileceğinden, yakınında herhangi bir çatlak veya çizik olmadığından emin olun. Varsa, bir tamir merkezini ziyaret etmeniz gerekebilir.

Ekran Koruyucunun Engelleyip Engellemediğini Kontrol Edin

Ekran koruyucuları, yakınlık sensörünün düzgün çalışmamasının bir başka ana nedenidir. Camın çok kalın olması veya telefonunuza sığmaması, algılamada sorunlara neden olabilir. Yakın zamanda yeni bir ekran koruyucu taktıysanız, bu malzemeyi dokunmatik ekranınızdan dikkatlice ayırın ve ekranınızı silin.

Daha önce belirtilen yöntemleri kullanarak sensörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Ekran aksesuarları satın alırken, telefon modeliniz için özel olarak oluşturulmuş bir tane seçtiğinizden emin olun ve iyi çalıştığından emin olmak için test edin.

Telefonunuzu Güncelleyin

Hatalar ve aksaklıklar her zaman ortaya çıkabilir. Bu, uyumsuz yazılım güncellemelerinden kaynaklanabilir veya kendiliğinden çözülen geçici sorunlar olabilir. Telefon üreticileri bu hataları gidermek için güncellemeler yayınlar, bu nedenle telefonunuzun güncel olduğundan emin olmak iyi bir fikirdir.

Telefonunuzda bekleyen güncellemeler olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar> Sistem> Gelişmiş> Sistem Güncelleme‘ye gidin. Samsung telefonlarda bunu Ayarlar> Yazılım güncelleme> İndir ve yükle altında bulabilirsiniz.

Cihazınızın Yakınlık Sensörünü Yeniden Kalibre Etmek İçin Bir Uygulama Kullanın

Telefonunuzun sensörlerini yeniden kalibre etmek, hatalardan veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Kalibrasyon, sensörlerinizin bilgileri doğru okumasına yardımcı olur.

Konumunuzu doğru bir şekilde belirleyebilmek için pusulanızı her zaman yeniden ayarlamanızı isteyecek olan kalibrasyon ile Google Haritalar‘ı kullanırken karşılaşmış olabilirsiniz.

Tıpkı telefonunuzu sıfırlamak gibi, sensörlerinizi yeniden kalibre etmek de onların düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. Yakınlık sensörünüzü yeniden kalibre etmek için Play Store’da ücretsiz olan Proximity Sensor Reset/Fix uygulamasını kullanabilirsiniz.

Cihazınızı Sıfırlayın

Hiçbir şey işe yaramazsa, telefonunuz hasar görmüş olabilir ve onarım için bir teknisyene götürülmesi gerekebilir. Bu nedenle, bunu yapmadan önce telefonunuzu sıfırlamayı denemeye değer. Bunu yapmak, tüm verileri siler. Bu, diğer yöntemlerle işe yaramamış herhangi bir hatadan da kurtulmanızı sağlayabilir.

Bunu yapmadan önce verilerinizi yedeklemeniz ve tüm bilgilerinizi Google hesabınızla senkronize etmeniz önerilir. Bu şekilde hiçbir bilgiyi kaybetmezsiniz. Google, sıfırlama bittiğinde sizin için her şeyi geri yükleyecektir. Samsung telefonların da kendi yedekleme araçları mevcuttur.

Tamirciye Götürün

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri yakınlık sensörünüzü tamir edemezse, sensörünüz hasar görmüş olabilir ve bir onarım merkezine götürülmesi gerekebilir. Yakınlık sensörü çok hassastır ve fazla basınçla kolayca zarar görebilir.

Akıllı telefonunuzu resmi bir onarım merkezine götürmenizi ve işi profesyonellere bırakmanızı öneririz. Bir YouTube videosu izleyip kendi başınıza düzeltmeye çalışmak cazip gelse de akıllı telefon, herhangi bir bilginiz olmadan düzeltmeye çalışmamanız gereken hassas bir cihazdır.

Telefonunuz Yakınlık Sensörü Olmadan da Çalışabilir

Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştırmak için müthiş bir şekilde geliştiriliyor. Telefonunuzu teknik olarak yakınlık sensörü olmadan kullanabilirsiniz ve hatta telefonunuza onsuz alışmanın oldukça kolay olduğunu görebilirsiniz.

Bununla birlikte, sunduğu kolaylık hafife alınacak bir şey değildir. Bu küçük bileşenlerin kattığı değer, telefonunuzla yaşadığınız genel deneyimde önemli bir rol oynar. Telefondaki her sensörün kullanımda önemli kolaylıklar sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Birinin bile bozulması kötü bir kullanıcı deneyimine sebep olacaktır.