Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?

Samsung Galaxy S21 FE’nin çok yakında çıkacağı bildiriliyor ve şimdi ise cihazla ilgili bazı önemli faktörü ortaya çıkaran yeni bilgiler ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı Abhishek Yadav tarafından paylaşılan bilgiler Samsung Galaxy S21 FE modelinde kutu içerisinde şarj adaptörünün olmayacağını belirtiyor. Aslında bu beklenilen bir davranıştı. Çünkü Samsung daha öncesinde yeni modellerinde doğayı korumak için şarj adaptörünün olmayacağını açıklamıştı. Ancak bununla beraber Samsung Galaxy S21 FE’nin dahili depolamasını genişletmek için herhangi bir microSD kart yuvası olmayacağını ve ayrıca 3.5 mm ses bağlantı girişininde olmayacağını belirtiyor.

Ancak Galaxy S21 FE, IP68 toza ve suya dayanıklı, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü, ters kablosuz şarj ile kablosuz şarj ve ultra geniş bir ünite ile üçlü arka kameraya sahip olarak gelecek. Tasarım, Galaxy S20 FE nesil telefonlar için geçerli olduğu gibi, amiral gemisi S21 serisini andırıyor. Ancak, normal S21 cihazlarına kıyasla S21 FE’nin yapısının malzemesinde bir fark olabilir.

Spesifikasyonlar açısından, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Exynos 2100 işlemcisinin küresel pazarlarda, ABD ve Avrupa’da sunacağı modellerde ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisini içerebileceği öne sürülüyor. Telefon hakkında diğer özellikler arasında 8 GB RAM ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,4 inç düz AMOLED ekran yer alıyor. Ekranda üst orta kısmında küçük bir nokta şeklinde 12MP selfie kamerasına sahip olduğu sızıntılar tarafından onaylandı. Arkada, üçlü kamera; 32MP ana kamera ve bunun yanında 12MP ve 8MP ek kameralara sahip olacak. Bunlarla beraber cihaz 25W hızlı şarjı destekleyen 4.370mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

Ancak Galaxy S21 FE, genişletilebilir depolamaya sahip olmaması eleştirilebilir. Sonuç olarak model en az 128 GB dahili depolama ile gelmelidir. Eğer daha az bir depolama alanı ile karşılaşılırsa büyük bir eleştiri geleceğini söyleyebiliriz. Samsung şu ana kadar cihazlarında şarj ve veri aktarımı için kutularına USB-C – USB-C kablosunu koyuyor. Bu nedenle Galaxy S21 FE cihazını satın alan kullanıcılar yeni bir adaptör alması gerekebilir. Bununla beraber eski bilgisayar kullanan kullanıcıların ayriyeten çevirici de alması gerekecektir. Cihaz, piyasaya sürüldüğünde OnePlus 9 Pro ve Vivo X serisine rakip olması beklenmekte.