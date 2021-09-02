Akıllı Telefonlar
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
Son zamanlarda tüketicilerin şikayet ettiği sorunlardan bir tanesi de yakınlık sensörünün kararlı bir şekilde çalışmaması. Özellikle Redmi Note 10 Pro ve Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefonlarda bu sorunun yaşandığı belirtiliyor.
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Peki bu sorunun ana kaynağı neden kaynaklanıyor ve çözümü var mı? Bu videoda bizdeki ürünlerde problemin olup olmadığını, sensörlerin kontrolünün nasıl sağlayabileceğinizi ve olası en iyi çözümün ne olacağından bahsediyoruz. İyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE Birkaç Önemli Özelliği Olmadan Gelebilir
Samsung Galaxy S21 FE’nin çok yakında çıkacağı bildiriliyor ve şimdi ise cihazla ilgili bazı önemli faktörü ortaya çıkaran yeni bilgiler ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı Abhishek Yadav tarafından paylaşılan bilgiler Samsung Galaxy S21 FE modelinde kutu içerisinde şarj adaptörünün olmayacağını belirtiyor. Aslında bu beklenilen bir davranıştı. Çünkü Samsung daha öncesinde yeni modellerinde doğayı korumak için şarj adaptörünün olmayacağını açıklamıştı. Ancak bununla beraber Samsung Galaxy S21 FE’nin dahili depolamasını genişletmek için herhangi bir microSD kart yuvası olmayacağını ve ayrıca 3.5 mm ses bağlantı girişininde olmayacağını belirtiyor.
Ancak Galaxy S21 FE, IP68 toza ve suya dayanıklı, ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü, ters kablosuz şarj ile kablosuz şarj ve ultra geniş bir ünite ile üçlü arka kameraya sahip olarak gelecek. Tasarım, Galaxy S20 FE nesil telefonlar için geçerli olduğu gibi, amiral gemisi S21 serisini andırıyor. Ancak, normal S21 cihazlarına kıyasla S21 FE’nin yapısının malzemesinde bir fark olabilir.
Spesifikasyonlar açısından, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Exynos 2100 işlemcisinin küresel pazarlarda, ABD ve Avrupa’da sunacağı modellerde ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisini içerebileceği öne sürülüyor. Telefon hakkında diğer özellikler arasında 8 GB RAM ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,4 inç düz AMOLED ekran yer alıyor. Ekranda üst orta kısmında küçük bir nokta şeklinde 12MP selfie kamerasına sahip olduğu sızıntılar tarafından onaylandı. Arkada, üçlü kamera; 32MP ana kamera ve bunun yanında 12MP ve 8MP ek kameralara sahip olacak. Bunlarla beraber cihaz 25W hızlı şarjı destekleyen 4.370mAh pil ile gelmesi bekleniyor.
Ancak Galaxy S21 FE, genişletilebilir depolamaya sahip olmaması eleştirilebilir. Sonuç olarak model en az 128 GB dahili depolama ile gelmelidir. Eğer daha az bir depolama alanı ile karşılaşılırsa büyük bir eleştiri geleceğini söyleyebiliriz. Samsung şu ana kadar cihazlarında şarj ve veri aktarımı için kutularına USB-C – USB-C kablosunu koyuyor. Bu nedenle Galaxy S21 FE cihazını satın alan kullanıcılar yeni bir adaptör alması gerekebilir. Bununla beraber eski bilgisayar kullanan kullanıcıların ayriyeten çevirici de alması gerekecektir. Cihaz, piyasaya sürüldüğünde OnePlus 9 Pro ve Vivo X serisine rakip olması beklenmekte.
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Akıllı Telefonlar
Google, işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor.
Gelen bilgilere göre, Google kendi işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor gibi görünüyor.
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri Ekim sonunda piyasaya çıkıyor, bu modellerin en önemli özelliği ise Google imzalı özel bir işlemciye sahip olmaları.
Bildiğimiz bilgilere göre Google’ın Tensor adındaki işlemcisi aslında Samsung tarafından geliştirilen ancak kullanıma sunulmayan Exynos 9855.
Google tarafından kendine göre düzenlenmiş bu model için, Google 3 yıldan fazla süren bir emeğin sonucu olduğunu aktarıyor.
Bu emeğin karşılığını almak isteyen firma bu ürünü daha fazla üründe kullanmak istiyor.
Google’ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemciler, 2023 yılında Chromebook notebook ve tablet modellerinde de karşımıza çıkabilir.
Google Tensor hakkında bunları söylüyor ;
Tensor, insanların telefonlarını bugün nasıl kullandıkları ve gelecekte nasıl kullanacakları için tasarlandı.
Tensor’ü tasarlayan ekip, Pixel’i daha da yetenekli hale getirmek ve her zaman hayalini kurduğumuz Google telefonlarını yapmamızı sağlıyor.
Örneğin ;
Tensor ile çipin her parçasını düşündük ve onu Google’ın hesaplamalı fotoğrafçılık modellerini çalıştıracak şekilde özelleştirdik, bu geliştirmeler kullanıcılara yeni özellikler verirken ayrıca mevcut özelliklerde iyileştirmeler anlamına gelir.
Hedef ise, Google’ın en güçlü parçalarından yararlanırken aynı zamanda tümü son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimde daha iyiye giden telefonlar.
Tensor’un yeni güvenlik çekirdeği ve Titan M2 ile Pixel 6, herhangi bir telefondan daha fazla donanım güvenliği katmanına sahip olacak.
Pixel 6
-Ekran boyutu: 6.4 inç AMOLED 90 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 8 megapiksel
-Pil: 4.614 mAh
-RAM: 8 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB
Pixel 6 Pro
-Ekran boyutu: 6.71 inç AMOLED 120 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 4x 48 megapiksel (Telefoto) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 12 megapiksel
-Pil: 5.000 mAh
-RAM: 12 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Bu habere göre Google’ın, aynı Apple gibi bir sisteme sahip olmak istediğini görüyoruz.
Apple’da, kendi bilgisayarların da mobil cihazlarındaki işlemcilerin benzerini kullanıyor.
Intel ve AMD için kötü bir haber gibi gözüken bu habere, bu ikilinin ne gibi cevap vereceğini bekleyip göreceğiz.
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