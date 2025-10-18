Dijital dünyanın nabzını tutan en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları listesi güncellendi! Peki dünya genelinde kullanıcılar hangi platformlarda en fazla vakit geçiriyor? Türkiye’deki tercihlerin küresel ortalamadan neden bu kadar farklı olduğunu hiç düşündünüz mü?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları belli oldu! (Ekim 2025)

Yeni paylaşılan Statcounter verileri, en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında ciddi farklar bulunduğunu ortaya koydu. Dünya genelinde hâlâ Facebook liderliğini sürdürürken, Türkiye’de kullanıcı alışkanlıkları tamamen değişmiş durumda. Küresel çapta Facebook açık ara birinci olurken, Türkiye’de liderliği X (eski adıyla Twitter) aldı.

Raporun detaylarına göre, Türkiye’de X kullanıcı oranı yüzde 61,67’ye ulaşmış durumda. Bu oran, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek. Kısa ve anlık paylaşımlara dayalı dinamik yapısı, gündemi yakalama kolaylığı ve siyasi tartışmalara elverişli atmosferiyle X, Türkiye’deki dijital iletişimin merkezine yerleşmiş durumda. Buna karşın, küresel pazarda Facebook yüzde 56,76 gibi bir oranla hâlâ zirvede yer alıyor.

İşte en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları listesi!

İşte en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları listesi:

X – %61,67

– %61,67 Facebook – %16,37

– %16,37 Instagram – %14,54

– %14,54 YouTube – %4,56

– %4,56 Pinterest – %1,53

– %1,53 LinkedIn – %0,8

– %0,8 Reddit – %0,09

Türkiye’de ikinci sırada ise yüzde 16,37’lik oranla Facebook bulunuyor. Özellikle orta yaş ve üzeri kullanıcıların bu platformu aktif olarak tercih ettiği biliniyor. Ancak gençler arasında Instagram etkisini sürdürmekte. Türkiye’de yüzde 14,54’lük oranla üçüncü sırada yer alan Instagram, görsel odaklı paylaşım yapısını sürekli yenileyerek kullanıcılarını platformda tutmayı başarıyor.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’de en çok satılan telefon markası ne? Kaçak telefon revaçta!

Küresel ölçekte ise tablo biraz daha farklı. En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları sıralamasında dünya genelinde Facebook’u, Instagram ve TikTok takip ediyor. Özellikle Asya ve Amerika pazarlarında TikTok’un yükselişi sürerken, X global sıralamada dördüncü sırada kalıyor. Ancak Türkiye’nin bu tabloya uymaması, ülkenin sosyal medya kültürünün kendine özgü dinamiklerle şekillendiğini kanıtlıyor.

Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal platformlar sıralamasında yaşadığı bu değişim, markaların dijital pazarlama stratejilerini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Artık içerik üreticiler ve markalar, X merkezli bir iletişim dili benimsemeye hazırlanıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? En çok kullanılan sosyal platformlar listesindeki bu değişim sizce sürpriz mi? X’in liderliği sizce kalıcı olur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve dijital dünyanın en yeni trendleri için bizi takip etmeyi unutmayın!