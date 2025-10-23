Japon devi Yanmar’ın Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey, İzmir Torbalı’da bulunan modern üretim tesisinde 10.000’inci traktörünü üretti. Bu önemli kilometre taşı, tüm çalışanların katılımıyla coşku ve gurur içinde kutlandı.

Yanmar Turkey, İzmir Torbalı’daki modern üretim tesisinde 10.000’inci traktörünü başarıyla üretmenin gururunu yaşıyor. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde üretimini sürdüren tesis, bu önemli kilometre taşıyla birlikte hem yerli hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde etti. Bu anlamlı başarı, üretime emek veren tüm çalışanların katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Yaklaşık 23.000 metrekarelik alana kurulu olan Torbalı fabrikası, en son teknolojilerle donatılmış altyapısı ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkıyor. Tesiste üretilen traktörler, üstün sürüş performansı, dayanıklılığı ve yakıt verimliliği sayesinde global pazarda da kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Yanmar Turkey, üretim gücünü ve mühendislik kabiliyetini her geçen gün geliştirerek sektördeki varlığını sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

“10.000’inci traktörümüz, sadece üretim gücümüzün değil; Türk çiftçisinin bize duyduğu güvenin sembolüdür”

Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir 10.000’inci traktör üretimi dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, “Tarımda sürdürülebilirlik ve verimliliği odağımıza alarak, çiftçilerimizi geleceğe hazırlama misyonuyla çalışıyoruz. 100 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle yatırımlarımızı çeşitlendiriyor; üretim, ihracat ve kalite alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Sektörde Türkiye’nin en genç üreticisi konumundayız. Buna rağmen, 5 yıl gibi kısa bir sürede 10.000 adet üretim hedefine ulaşarak ve en çok tercih edilen ilk 10 markadan biri olarak büyük bir başarıya imza attık. Özellikle 26HP segmentinde en çok tercih edilen marka olmanın yanı sıra, %90’lık pazar payı ile ulaşılması güç bir performans sergiliyoruz.

10.000’inci traktörümüz, sadece üretim gücümüzün değil; Türk çiftçisinin bize duyduğu güvenin, çalışanlarımızın özverisinin ve birlikte yarattığımız güçlü sinerjinin bir sembolüdür. Her bir traktörümüzde emeğimiz, mühendisliğimiz ve çiftçilerimizin geleceğine katkı sağlama arzumuz var. Bu gururu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz.” diye belirtti.

Yanmar Turkey Fabrika Müdürü Caner Akıncı, etkinlik esnasında 10.000’inci traktörün üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Traktörlerimizi üretirken her aşamada yüksek kalite standartlarını gözetiyor, büyük bir özen ve titizlikle çalışıyoruz. Üretim hattımızda iş güvenliği, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini daima ön planda tutuyoruz. Üretim kapasitemizi istikrarlı bir şekilde artırarak bugün 10.000’inci traktöre ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, üretim süreçlerimizin sürekli gelişimi ve ekibimizin gösterdiği çabanın bir sonucudur. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”