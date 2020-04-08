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Akıllı TV

Telefondan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır?

Görüntü aktarma serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda, hepimizin zaman zaman ihtiyacı olan “Telefondan TV’ye kablosuz görüntü aktarma” nasıl gerçekleşiyor. Videomuzda tüm detaylarına değiniyoruz.

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Telefondan TV’ye kablosuz görüntü nasıl aktarılır?

1- İşlemleri uygularken telefonunuzun modeli markası fark etmemektedir. Hem iOS hem de Android platformunda aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.
2- Google Home uygulamasını işlemi gerçekleştireceğimiz telefona indiriyoruz.
3- Telefonumuz ve TV’miz aynı ağ üzerinde olması gerekiyor. Aynı ağda değilse bağlantısını gerçekleştiriyoruz.
4- Google Home uygulaması içerisinde videoda göründüğü üzere ses kontrolü anlık olarak kontrol edilebiliyor.
5 Alttaki “Ekranı yansıt” seçeneğine basarsanız da ekran yansıtma moduna geçiş yapılıyor.
6- Optimize edilmediğine dair uyarıyı da onayladıktan sonra ekran televizyona simultane şekilde yansımaya başlıyor.
7- İşlemler bu kadar, iyi seyirler dilerim :).
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Teknolojiyle içli dışlı olmayı seven, yapay zeka teknolojilerine hayran, kendi halinde bir yazar.

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Akıllı TV

Huawei, ilk OLED TV’si ile geliyor!

7 Nisan 2020

Yazan:

Huawei

Huawei, yeni bir akıllı TV ile çıkış yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde sızıntı olarak paylaşılan Huawei’nin yeni OLED TV’si, bugün posterlerle ortaya çıktı. Huawei Smart TV X65 ismiyle çıkış yapacak olan bu televizyon, Huawei‘nin ilk OLED TV‘si olacak.

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Huawei Smart TV X65 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Smart TV X65, 65 inçlik bir ekran ile gelecek. Ekranın üzerinde 24 MP çözünürlüğünde açılır kapanır bir kamera bulunacak. Cihaz, ekran görüntüsünü daha doğal renkler ile canlı göstermek için bir ortam sensörü kullanacak. Televizyonun işletim sistemi ise, Huawei‘nin kendi işletim sistemi olan Hongmeng OS olacak. Ayrıca televizyonda yeni ve geliştirilmiş bir yapay zeka desteği bulunacak.

Huawei Huawei

Richard Yu, TV‘nin yeni bir kontrol yönetimi bulunacağını söyledi. Bazıları bunun Huawei‘nin P40 serisinde bulunan hareket kontrolcüsüne benzer olacağını düşünüyor. Huawei‘nin P40 serisinde uzaktan el ile telefon yönetilip, sayfa kaydırma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Belki de, Huawei NPU kullanılarak göz ve vücut takibi bile yapılabilir.

Huawei‘nin yeni akıllı televizyonu ekranın altında 14 hoparlör bulunduracak. Bu sayede odanızdaki ses daha iyi hissedilebilecek ve surround ses için daha iyi bir profil oluşturulacak. Huawei Smart TV X65‘in tam olarak duyurulmasının bu çarşamba olacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyat ve hangi pazarlarda çıkış yapacağı da bu duyuru ile belli olacak.

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Akıllı TV

Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)

4 Nisan 2020

Yazan:

Bilgisayardan

Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.

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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?

Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.

Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)

Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.

Tarayıcı sayfasını yayınlama:

  1. Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
  2. Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
  3. Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂

Tüm ekranı yayınlama:

  1. Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
  2. Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
  3. Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
  4. Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
  5. Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
  6. Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).
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Akıllı TV

Devasa ekranlı Redmi Smart TV MAX tanıtıldı!

24 Mart 2020

Yazan:

Redmi Smart TV MAX

Xiaomi, 98 inç büyüklüğünde dev bir 4K ekrana sahip yeni akıllı televizyonu Redmi Smart TV MAX modelini tanıttı. Ürünün resmi sayfası, kapılar ve merdivenler için boyut bilgileri dahi içeriyor. Bu sayede devasa ekranlı akıllı televizyonu evinize getirebilmek için gerekli kontrolleri de yapabiliyorsunuz.

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Redmi Smart TV MAX, tek kişilik standart bir yataktan yüzde 13.6 daha büyük!

Yeni akıllı televizyonun 98 inç büyüklüğündeki ekranı, tek kişilik standart bir yataktan yüzde 13,6 daha büyük. Bu da neredeyse bir masa tenisi tahtasıyla eş değer oluyor. Bu durumun daha rahat kavranabilmesi adına şirket tarafından görsellere de yer verildi. Xiaomi, sinema keyfini evlere kadar getirmek için iddiasından ödün vermiyor.

Redmi Smart TV MAX 1

Redmi Smart TV MAX, 4K çözünürlüğünde bir 60 Hz panele sahip. Bu panel, NTSC renk gamutunun yüzde 85’ini kapsıyor ve 192 noktada dinamik arka ışık desteği (HDR) sunuyor. Ürün, performans kısmında ise gücünü 12 nm sürecinden geçen 4 çekirdekli Amlogic T972 (4x Cortex-A55, Mali-G31MP2) işlemciden alıyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama desteği de mevcut.

Akıll televizyonda, Dolby ve DTS ses teknolojileri ile desteklenen 4 adet hoparlör bulunuyor. Üç adet HDMI bağlantısı ile birlikte sunulan S/PDIF çıkışı sayesinde harici bir ses donanımı da bağlanabiliyor.

9 Nisan‘da Çin‘de satışına başlanacak olan Redmi Smart TV MAX‘ın fiyatı ise 20.000 CNY (Çin Yuanı) olarak belirlendi. Bu da şu anki kurlarla yaklaşık 2.835 dolar anlamına geliyor. Ürünün global pazarda satışının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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