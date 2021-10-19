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Telefondan İstanbul Karta Nasıl Para Yüklenir?
İstanbul’da yaşayanların en büyük sorunlarından biri de ulaşım sıkıntısı. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da şehrin birçok yerine ulaşımı toplu taşıma araçları kullanarak ulaşmak mümkün. Ancak bu ulaşımları da İstanbul kart ile gerçekleştiriyoruz.
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İstanbul Kart ile seyahat etmek için de kartın içine bir bakiye yüklememiz gerekiyor. Bu dolum işlemlerini gerek büfeler, gerekse kart başvuru merkezleri ya da en yakın kart dolum makinelerinde yapabiliyoruz. Sorun da burada ortaya çıkıyor. Milyonlarca insanın kartlarına bakiye yüklemeleri için bu dolum merkezlerini kullanmaları gerekiyor. Haliyle bu da merkezlerde sıra oluşturuyor. Sıra oluşturması sebebiyle kartına dolum yapmak için bekleyen insanlar zaman harcıyor ve vakit kaybediyor.
İstanbulKart uygulaması sayesinde bu zaman kaybı ortadan kayboluyor ve size zaman kazandırıyor. NFC destekleyen akıllı telefonunuzla beraber kendi kartınıza bakiye yükleyebiliyorsunuz. Hatta sadece kendi kartınıza bakiye yüklemek değil abonman (aylık dolum) yenileme de yapabiliyorsunuz. Ek olarak başka birinin kartında da bu dolum işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. 90 güne kadar hangi gün ve saatte seyahat ettiğinizi de buradan kontrol etmek mümkün.
Tabii ki bu işlemleri NFC destekleyen telefonunuzun arka tarafında dokundurarak kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki siz İstanbullular; İstanbul Kartlarınıza dolum işlemini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ya da diğer şehirlerde yaşayan siz takipçilerimiz; sizin şehrinizde bu işlemleri en kolay nasıl yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler…
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