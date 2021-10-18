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Samsung Kişiselleştirilebilir Katlanabilen Modelleri Geliyor!
Samsung, 20 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek yeni bir Galaxy Unpacked etkinliğini duyurarak geçtiğimiz günlerde hepimizi şaşırttı. Samsung’un bizlere neler tanıtacağından emin değiliz ancak yeni bir teaser videosu bir ipucu veriyor.
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Sevimli ve bir o kadar renkli teaser videosu, Samsung’a özel katlanabilir bir telefon oluşturabileceğinizi gösteriyor. Tam olarak net olmasa da (sonuçta bu bir kısa video) farklı bileşenlerin renklerini karıştırıp eşleştirebilecek ve size özel olarak tasarlanmış bir katlanabilir hale getirebileceksiniz gibi görünüyor.
Kısa videoda, “Galaxy Studio”da düğmelere dokunan ve kolları çeken üç küçük uzaylıyı gösteriyor. Yaptıkları gibi, üç ayrı renk seçici, her türlü yeni kombinasyon oluşturarak hareket ediyor. Renkler hareket ettikçe uzaylıların gömlekleri renk değiştiriyor. Üç uzaylı ve üç renk seçici olması, Samsung özel katlanabilir cihazınıza gelince üç seçeneğiniz olacağını gösteriyor. Örneğin menteşenin, çerçevenin ve camın arka yüzünün renklerini farklı renklerde seçebilirsiniz. Yada Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün 3 rakamına vurgu da yapılıyor olabilir. Fakat bu kısa video, bunun nasıl gerçekleşeceğine dair pek fazla ipucu vermiyor. Videonun sonunda çıkan yazıda ise “Açıkça bir şeyi ortaya çıkarmaya hazır olun” mesajı veriliyor.
Ready to explore all the sides that make you, you? A new dimension of possibilities opens this #SamsungUnpacked, October 20, 2021.
Learn more: https://t.co/U3NHdnHOyg pic.twitter.com/iiuSfutnQC
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 13, 2021
Bunlarla birlikte Samsung diğer ürün gamından kulaklıklar ve saatleri için de aynı şekilde renkli versiyonlarını bizlere göterebilir. Bu küçük uzaylıların bizlere neler sunduğunu siz de merak ediyorsanız HWP’yi ve Samsung’un yeni ürünleri hakkındaki haberlerimizi takip etmeyi unutmayın!
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