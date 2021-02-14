İnceleme
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
Eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız; veya akıllı telefonunuzun çok çabuk ısındığını düşünüyorsanız, bu derdinize derman olabilecek 2 fan modelinin incelemesiyle karşınızdayız.
Flydigi Wasp Wing telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Flydigi için indirim kodu: G21FLYB1
AH-102 telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. AH-102 için indirim kodu: BG21AH102
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Telefona fan takmak gerçekten ısınma problemini çözmeye yeterli mi?
Flydigi normalde kargo ve sigortalar dahil 175 liraya geliyor; fakat bize tanımlı indirim koduyla 134 TL’ye satın alabiliyorsunuz. AH-102’yse 190 TL; fakat yine bize özel indirim koduyla 160 TL’ye satın alabiliyorsunuz.
Fiyatlardan bahsettiğimize göre, yavaştan bu fanların özelliklerine geçelim. Aramızda muhtemelen yoğun PubG oynamayı seven. Yüksek çözünürlüklü videolar kaydeden hatta telefon üzerinden canlı yayın yapanlar vardır. Bu tür işlemler cihazı zorlayıp ısınmasına sebep oluyor. Özellikle daha eski cihazlar kullanan insanlar; daha çok ısınmayla karşılaşıyor ve bundan rahatsız olan çok fazla kullanıcı var. AH-102, bu noktada sıcaklığı 23 dereceye kadar düşürebildiğini iddia ediyor. Gerçekten de AH102’de bulunan alüminyum yüzey inanılmaz bir soğutma potansiyeline sahip. Flydigi ise, biraz daha geleneksel bir çözüm sunuyor. Ama belki Flydigi’de bulunan RGB aydınlatma gönlünüzü çalabilir çünkü AH-102’de RGB desteği yok.
Hangisini satın almalısınız?
Bize kalırsa 2 ürün de olmazsa olmaz diyebileceğimiz cihazlar değil. Fakat ısınma probleminden çok şikayetçiyseniz ve bunun önüne geçmek istiyorsanız 2 cihaz da size belli ölçüde yardımcı olabilir. Bu noktada 2 cihaz arasındaki farklardan çıkarak kullanım talebinizi belirlemeniz gerekiyor.
Flydigi çok ağır değil ve şarj edip içindeki bataryayla kablosuz olarak kullanılabiliyor. AH-102 içinse durum farklı. O biraz daha ağır ve mecburen kablo ile kullanmanız gerekiyor. Ama bir standa cihazı sabitlerseniz; aparatlar aracılığıyla sabitleyip kullanıma devam edebiliyorsunuz. Bu da video kaydı veya canlı yayın yapan kullanıcılar için bir avantaj.
Akıllı Telefon
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi Mi 11 incelemesi ile karşınızdayız. Xiaomi’nin piyasadaki en iyi telefonu olan Mi 11’in teknik özellikleri ve sunduğu avantajlar ile detaylı bir şekilde inceliyoruz.
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XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi nihayet global lansmanı ile ortaya çıktı. Sevgili takipçimiz Sezer’in bize incelememiz için verdiği Mi 11’in Çin versiyonu ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Maalesef bu versiyonu globalde satışa çıkmayacak.
Kutu içeriğinde şarj aleti çıkmayan telefonun global versiyonunda ise şarj aleti olacağı müjdesi Xiaomi tarafından verildi. Böylece 55 Watt değerindeki GaN şarj cihazı telefon içeriğinde yer alacak.
Qualcomm Snapdragon 888’i ilk kullanan telefon olan Mi 11, Çin versiyonu olması nedeniyle stabilite sorunları da yaşıyor. Genel kullanımda bir sorun olmasa da benchmark testlerinde çok farklı sonuçlar aldık.
Ses kalitesini arşa taşıyan telefonda Harman Kardon destekli hoparlörler, birçok bluetooth hoparlörlerden daha iyi performans sunuyor. Ekran kalitesi de 2K 120 Hz ve renk doğruluğunda en iyilerden biri konumuna gelmiş.
Xiaomi Mi 11 telefonun diğer detaylarını videoda görebilirsiniz.
İnceleme
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
2021 yılında asgari ücret 2.825,90 TL olarak belirlendi. Biz de bu videomuzda 2021 yılı asgari ücret ile alınabilecek telefonları listeliyoruz.
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ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Tavsiye ettiğimiz telefonları satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/45c25e5f
Realme 7
162,3mm x 75,4mm x 9,4mm
196,5 gram
6,5 inç 2400×1080 FHD+ 90Hz
Helio G95
ARM Mali-G76 MC4
64 MP Sony IMX682 26mm, f/1.8
8 MP Ultra geniş 16mm, FOV 119°, f / 2.3
2 MP S&B Portre Lensi
2 MP Makro lens – 4cm
16 MP Geniş Açılı Kamera f/2.1, Sony IMX 471
8 GB LPDDR4x + 128 GB UFS 2.1
2 SIM Yuvası + 1 MicroSD Yuvası
802.11 b/g/n/a/ac
Bluetooth 5.0
5000 mAh
30 Watt
————————————————————————————————
POCO M3
162.3mm x 77.3mm x 9.6mm
198 gram
6.53″ FHD+ Dot Drop ekran
2340×1080 FHD+
Corning® Gorilla® Glass 3
48 MP Ana kamera f/1.79, AF
2 MP Makro kamera f/2.4, F
2 MP Derinlik sensörü f/2.4
8 MP Ön Kamera f/2.05
Qualcomm® Snapdragon™ 662
Adreno™ 610 GPU
4GB + 128GB + UFS 2.2
64GB + UFS 2.1
2+1 kart yuvasını, nano-SIM + nano-SIM + mikroSD’yi destekler (512GB’ye kadar)
Bluetooth 5.0 Destekli
FM radyo destekli
Çift hoparlör
6000 mAh
18W hızlı şarjı destekler
22.5W kutu içinde hızlı şarj cihazı
————————————————————————————————
OPPO A91
16.2mm x 73.3mm x 7.9mm
172 gram
6,4 inç 2400 x 1080 piksel AMOLED
Gorilla Glass 5
Arka Sensör: 48MP & 8MP 119° & 2MP 3cm & 2MP
Ön sensör: 16MP
MediaTek Helio P70
ARM Mali G72 MP3
8 GB + 128 GB
BT 5.0
NFC
4025 mAh
VOOC 3.0
Ekran İçi Parmak İzi
————————————————————————————————
OPPO A72
162mm x 75.5mm x 8.9mm
192 gram
6.5″ FHD+ TFT-LCD
Arka Sensör: 48 MP & 8 MP 119 ° & 2MP & 2MP
Ön sensör: 16MP
RAM: 4GB
Hafıza: 128GB
Qualcomm Snapdragon 665
Adreno 610
Bluetooth: 5.0
NFC
5000 mAh
18W
Yandan Parmak İzi
————————————————————————————————
OPPO A73
159,8 mm x 72,9 mm x 7,45 mm
163 gram
6,44 ” 2400 * 1080 (FHD+) AMOLED
Renk Gamı: Canlı Mod% 96,7 NTSC / Kibar Mod% 70,8 NTSC
Corning Gorilla Glass 3
Qualcomm® Snapdragon™ 662
4GB RAM +128GB ROM
Arka: Yapay Zeka Ultra Geniş Dörtlü Kamera
16MP + 8M 119.9 ° + 2M Mono Lens + 2M Mono Lens
Ön: 16MP Selfie Kamerası Sony IMX471 sensör,
4015mAh
VOOC 4.0 30 Watt
Ekran içi Parmak İzi Kilit Açma
————————————————————————————————
TCL 10 Plus
158.9 x 72.88 x 8.95mm
172 gram
6.47 inç kavisli AMOLED ekran
Qualcomm® Snapdragon™ 665
Adreno™ 610
6GB RAM + 64GB ROM
512GB’a kadar mikro SD kart destekler.
48MP + 8MP 118 ° + 2 MP + 2 MP
16 MP ön kamera
Bluetooth 5.0
NFC
4500mAh
18 Watt
Parmak izi sensörü
————————————————————————————————
Tecno Pova
171.2 x 77.6 x 9.4 mm
6,8 inç HD 720*1640 Ekran
Helio G80
Mali-G52
6 GB RAM
128 GB ROM
13 MP or 16 MP, f/1.9, (wide), PDAF
2 MP, (macro)
2 MP, (depth)
8 MP ön kamera + İkili ön flaş
6000 mAh
18 W Flaş Şarjı
rkada parmak izi
————————————————————————————————
Realme 6i
164.4mm x 75.4mm x 9.0mm
199 gram
6.5” 1600×720 HD+ Ekran
Corning Gorilla Glass 3
MediaTek Helio G80
Mali-G52
4GB + 128GB
2 SIM yuvası + 1 MicroSD yuvası
48MP + 8MP 119° + 2MP Makro + 2 MP B&W derinlik
16 MP ön
5000mAh
18W Hızlı Şarj
————————————————————————————————
Realme 5i
164.4mm x 75.0mm x 9.0mm
195 gram
6.5 inç 1600-720 pikse LCD
Corning Gorilla Glass
Qualcomm Snapdragon 665
4GB + 64GB
3 Kart Yuvası (Çift SIM + MicroSD 256 GB)
12 MP + 8MP 119 + 2MP makro + 2MP derinlik
8MP ön kamera
Bluetooth 5.0
5000mAh
10W şarj
Akıllı Telefon
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Markanın Mi 11 telefonu çıkmasına rağmen daha güzel özellikler ve detaylarsunan Mi 10 Ultra’nın detayları bu videoda.
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Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Telefon 162.4 x 75.1 x 9.5 mm boyutlarında ve 221.8 gram ağırlığında. Ayrıca asarımsal olarak oldukça şık bir yapıda olmasıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 5 ön ve Gorilla Glass 6 arka paneliyle sağlam yapıdaki cihaz, bildiğiniz üzere Xiaomi’nin 10. yılına özel üretildi.
6.67 inç OLED ekranında HDR desteği de sunan telefon, renk doğruluğunda rakipsiz. 120 Hz tazeleme 10 bit renk desteği de önemli. Bunun yanı sıra JNCD 0.63 ve Delta-E 1 renk doğruluğu sunan cihaz, bir referans monitöre sahip bile diyebiliriz. Snapdragon 865 tden gücünü alması da performansta 888’li ürünler daha piyasada pek yokken üst seviye vurgusunu devam ettiriyor.
48 MP OIS destekli ana kamera, 48 MP OIS destekli 5x optik, 120x hibrit yakınlaştırma yapan periskop lens Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin öne çıkan noktalarından biri. 12 MP ve 2x optik yakınlaştırma yapan bir diğer lens zoom konusunda destekliyor. Ayrıca 20 MP ultra geniş açılı kamera ise farklı bir boyutta. 128 derecelik geniş açı ise yine Xiaomi Mi 10 UIltra modelini rakipsiz yapıyor.
24-bit/192kHz destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörleri ise müzik ve içerik tüketiminde oldukça etkileyici. 4500 mAh bataryasında yer alan 120 Watt şarj ise işlin tepe noktası olmuş. 23 dakika içerisinde tam dolum şu anda evrendeki en hızlı telefon olmasına yetiyor bile.
Detayları videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
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Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
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