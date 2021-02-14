Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm

Eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız; veya akıllı telefonunuzun çok çabuk ısındığını düşünüyorsanız, bu derdinize derman olabilecek 2 fan modelinin incelemesiyle karşınızdayız.

Flydigi Wasp Wing telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Flydigi için indirim kodu: G21FLYB1

reklam

AH-102 telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. AH-102 için indirim kodu: BG21AH102

İlginizi çekebilir: Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?

Telefona fan takmak gerçekten ısınma problemini çözmeye yeterli mi?

Telefona fan takmak gerçekten ısınma problemini çözmeye yeterli mi? Bizce “evet!”. Fakat buna ne kadar ihtiyacınız olduğu tartışmaya açık bir konu. Bu detayı daha sonra tartışmak üzere, gelin biraz elimizdeki cihazlar hakkında konuşalım.

Flydigi normalde kargo ve sigortalar dahil 175 liraya geliyor; fakat bize tanımlı indirim koduyla 134 TL’ye satın alabiliyorsunuz. AH-102’yse 190 TL; fakat yine bize özel indirim koduyla 160 TL’ye satın alabiliyorsunuz.

Fiyatlardan bahsettiğimize göre, yavaştan bu fanların özelliklerine geçelim. Aramızda muhtemelen yoğun PubG oynamayı seven. Yüksek çözünürlüklü videolar kaydeden hatta telefon üzerinden canlı yayın yapanlar vardır. Bu tür işlemler cihazı zorlayıp ısınmasına sebep oluyor. Özellikle daha eski cihazlar kullanan insanlar; daha çok ısınmayla karşılaşıyor ve bundan rahatsız olan çok fazla kullanıcı var. AH-102, bu noktada sıcaklığı 23 dereceye kadar düşürebildiğini iddia ediyor. Gerçekten de AH102’de bulunan alüminyum yüzey inanılmaz bir soğutma potansiyeline sahip. Flydigi ise, biraz daha geleneksel bir çözüm sunuyor. Ama belki Flydigi’de bulunan RGB aydınlatma gönlünüzü çalabilir çünkü AH-102’de RGB desteği yok.

Hangisini satın almalısınız?

Bize kalırsa 2 ürün de olmazsa olmaz diyebileceğimiz cihazlar değil. Fakat ısınma probleminden çok şikayetçiyseniz ve bunun önüne geçmek istiyorsanız 2 cihaz da size belli ölçüde yardımcı olabilir. Bu noktada 2 cihaz arasındaki farklardan çıkarak kullanım talebinizi belirlemeniz gerekiyor.

Flydigi çok ağır değil ve şarj edip içindeki bataryayla kablosuz olarak kullanılabiliyor. AH-102 içinse durum farklı. O biraz daha ağır ve mecburen kablo ile kullanmanız gerekiyor. Ama bir standa cihazı sabitlerseniz; aparatlar aracılığıyla sabitleyip kullanıma devam edebiliyorsunuz. Bu da video kaydı veya canlı yayın yapan kullanıcılar için bir avantaj.