Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?

Geçtiğimiz günlerde Poco X3 NFC ile geçirdiği 1 aydaki deneyimini anlatan Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşlerini eleştirdim. realme 7 Pro’yu daha çok beğendiğini söyleyen Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşleri doğru mu?

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Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili eleştirileri nelerdi? Dilşah’a göre Poco X3, fazla ısınan bir telefon. Peki Dilşah bu, eleştirisinde gerçekten haklı mı? Ağırlığı 215 gr olan Poco’nun, elde içerik tüketen kullanıcılar için bir miktar ağır kaldığını söyleyen Dilşah’a, bu konuda katılıyor muyum?

Bana kalırsa, Poco X3 NFC’nin ağırlık gibi dezavantajları bulunsa da; kamerasıyla, ekran paneliyle ve işlemcisiyle Poco X3 NFC gerçek bir fiyat performans canavarı. Benim sıklıkla birçok kişiye önerdiğim bu cihaza, Dilşah’ın neden ısınamadığını anlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa, Dilşah’ın haklı olduğu noktalar da var; fakat benim gibi düşünen birçok kullanıcı için ağırlık gibi dezavantajlar göze batmayan bir hale geliyor. Poco’nun, 3.000 TL’nin altında Snapdragon 732G işlemcisini kullanıcılara sunabilmesi de büyük bir başarı.

Peki realme 7 Pro ile kıyaslarsak; Poco X3 NFC ve realme 7 Pro arasında bir karara varmak zor mu? Bizce bu soru, cevap vermesi gerçekten zor olan ve kişiden kişiye cevabın değişebildiği bir soru. Daha zarif yapıda ve AMOLED ekranlı bir cihaz kullanmak isteyenler için (Dilşah gibi) realme 7 Pro öne çıkarken; yüksek tazeleme hızına sahip, büyük ekranlı bir telefon kullanmak isteyenler için de Poco X3 NFC öne çıkıyor.

Poco X3 ile ilgili görüşlerimizi karşı karşıya getirdiğimiz bu videoda, siz kimin tarafındasınız? Instagram’ın hikayeler bölümü üzerinden oluşturduğumuz anketimize siz de katılabilirsiniz.

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