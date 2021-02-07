Video
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Geçtiğimiz günlerde Poco X3 NFC ile geçirdiği 1 aydaki deneyimini anlatan Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşlerini eleştirdim. realme 7 Pro’yu daha çok beğendiğini söyleyen Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili görüşleri doğru mu?
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Dilşah’ın, Poco X3 ile ilgili eleştirileri nelerdi? Dilşah’a göre Poco X3, fazla ısınan bir telefon. Peki Dilşah bu, eleştirisinde gerçekten haklı mı? Ağırlığı 215 gr olan Poco’nun, elde içerik tüketen kullanıcılar için bir miktar ağır kaldığını söyleyen Dilşah’a, bu konuda katılıyor muyum?
Bana kalırsa, Poco X3 NFC’nin ağırlık gibi dezavantajları bulunsa da; kamerasıyla, ekran paneliyle ve işlemcisiyle Poco X3 NFC gerçek bir fiyat performans canavarı. Benim sıklıkla birçok kişiye önerdiğim bu cihaza, Dilşah’ın neden ısınamadığını anlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa, Dilşah’ın haklı olduğu noktalar da var; fakat benim gibi düşünen birçok kullanıcı için ağırlık gibi dezavantajlar göze batmayan bir hale geliyor. Poco’nun, 3.000 TL’nin altında Snapdragon 732G işlemcisini kullanıcılara sunabilmesi de büyük bir başarı.
Peki realme 7 Pro ile kıyaslarsak; Poco X3 NFC ve realme 7 Pro arasında bir karara varmak zor mu? Bizce bu soru, cevap vermesi gerçekten zor olan ve kişiden kişiye cevabın değişebildiği bir soru. Daha zarif yapıda ve AMOLED ekranlı bir cihaz kullanmak isteyenler için (Dilşah gibi) realme 7 Pro öne çıkarken; yüksek tazeleme hızına sahip, büyük ekranlı bir telefon kullanmak isteyenler için de Poco X3 NFC öne çıkıyor.
Poco X3 ile ilgili görüşlerimizi karşı karşıya getirdiğimiz bu videoda, siz kimin tarafındasınız? Instagram’ın hikayeler bölümü üzerinden oluşturduğumuz anketimize siz de katılabilirsiniz.
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Test
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Xiaomi Mi 11, kutusundan şarj adaptörü olmadan çıkan ilk Xiaomi cihazı. Ancak Çin’de dilerseniz ücretsiz olarak GaN teknolojisi ile geliştirilen şarj adaptörünü de temin edebiliyorsunuz. 55 Watt değerindeki bu şarj cihazı ile Mi 11 telefonunu 0’dan %100’e şarj deolum testini gerçekleştirdik.
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Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Xiaomi Mi 11 hızlı şarj testi
%0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 1 dakika sonra %1, 5 dakika sonra %18, 10 dakika sonra %34, 20 dakika sonra %63, 30 dakika sonra %85 ve 47 dakika sonra %100 seviyesini gördük.
Cihazda 4500 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 55W’lık bir şarj adaptörü çıkmıyor. Bu nedenle ya ayrı satın almanız ya da ön siparişte ücretsiz olarak bu GaN şarjını temin etmeniz gerekiyor.
Xiaomi Mi 11, 6.81 inçlik QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 108 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera şeklinde sıralanmış.
Xiaomi Mi 11, 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 11, 55W şarj destekli 4.600 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını yaklaşık 45 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.
Akıllı Telefonlar
#NesiniSevmiyorsunuz? | Samsung
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan #NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Samsung oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Samsung ile devam ediyoruz.. Samsung, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Ayrıca birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde seviyor. Kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Böylece biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Fiyat politikası.
-Pil optimizasyonu.
-İlk başta Apple ile dalga geçip sonra Apple her ne yaparsa aynısını yapması ve sözünün arkasında duramayan bir reklam politikası. -Çentik ve şarj aletlerinin kutudan çıkarılması buna en basit 2 örnek.
-Şuan en üst segmentte olan S21 Ultra’da bile 25 watt hızlı şarjı desteklemesi. Halbuki rakipleri 120 watt,65 watt hızlı şarj kullanıyorken -Samsung’un en üst seviye telefonunda 25 watt hızlı şarjı desteklemesi komik oluyor.
-Orta alt segment telefonlarında hala arayüz kasmaları.
-Güncelleme politikası.
-Video performansında kağıt üzerinde sunduğu özellikleri gerçekleştirememesi. Örneğin 4K60 fps kayıt var. Ama İphoneda ki gibi yağ gibi akmıyor, sahne atlamaları oluyor. 4k 60 fps moduna alınca 10 dakika sınır veriyor. Hdr modunu kapatıyor. Video sabitleyiciyi kapatıyor. Filtreleri kapatıyor. Daha bir çok kısıtlamalara gidiyor. Samsung Note 9 kullanıcısıyım. Benzeri iphone 8 plusta her özelliği açık dakika sınırı olmadan çekim yapabiliyorsun.
-Ultra dışındakilerine özen gösterilmemesine ek olarak Türkiye fiyat politikası.
-Kendini geliştirmemesi ve çok fazla telefon çıkarması.
-Size ürün göndermiyor oluşu.
-Güncelleme politikası.amiral gemisi diye çıkardığı telefona 2 tane android güncellmesi veriyor. Örnek Galaxy Note 9.
-Sony’yi Türkiye’den göndermesi.
-Sosyal medya optimizasyonu.
-Aynı dönemler içinde farklı modeller altında piyasaya fazla modeller sunması buna bağlı olarak da güncellemelerin zamanında gelmemesi sırf bu yüzden samsung marka cihaz almıyorum herhangi bir durumda satmak istesen aldığın modelin 1 sene içinde nerdeyse 2 üst modeli çıkıyor ve piyasası çok düşüyor.
-Bixby hikayesi….
-Aşırı miktarda model çıkardığı için ürünlerine yeterince odaklanamayıp gerektiği gibi yazılım desteği verememesi.
-Pillerinin 1 senede sağlığını kaybetmesi.
-Servisler baştan savma ilgileniyor.
-S20 FE’nin 5g olarak basına verilmesi ama satışa 4.5 g nin sunulması.
-Youtube kanalları ve internet sitelerine saçma sapan, gerçeği yansıtmayan reklamlar yaptırmasını sevmiyorum.
-Dünyanın 2. En büyük telefon satıcısı olmasına rağmen orta ve alt segmentte devam eden kasmalar ve donmalar.
-Max. Güç tasarrufu modunun işe yaramaması. (Galaxy Note10)
-Bazı konularda gerçekten özgün olsa da taklit ettiği konularda gerçekten çok fena. Reklamları silecek kadar taklit ediyor. Ayrıca eskiden cam olan telefonlarda şimdi plastik var, niye?
-Direkt kendisi. Samsung gibi büyük bir firmanın; başka firmalarla dalga geçip sonra aynı haltı kendi yemesi, Bir ürün çıkarırken sanki alel acele çıkarmış gibi bir sürü hatayla çıkarması, Teknik servislerinin berbatlığı… Daha bir sürü sayarım da karakterler yetmez.
-Giriş ve orta seviye sayılacak cihazlarının fiyatları yüksek. Örneğin m31 fiyatına poco x3 veya realme7 alınabiliyor.
-Saat konusunda pek bir şey yapmıyorlar. 4 sene önce çıkan saatiyle şimdiki saati arasında kayda değer bir fark yok. Nabız sensörü başarılı değil. Tizen’de çok fazla yazılımsal sıkıntı var.
-IOT (Internet of Things) Nesnelerin İnterneti tarafında elinde çok büyük bir güç varken kullanamaması ve giyilebilir teknolojideki hantallığı.
-Maksimum bir yıl sağlam kalabilen Süper Amoled ekranı.
-Mini serisi lazım S10e gibi.
-Adam akıllı model yapabilecekken daha çok para için aynı serinin modelleri arasına saçma sapan farklar koymaları, bazı pazarlarda işlemci farklılığı var malum testler birinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermesine rağmen milletin aklıyla alay etmeleri, kamera konusunda zaten huawei vs samsung u geçen var bide haberlerdeki gibi note serisini yani kalemi kaldırırsa yüzüne bakmam bir daha
-Samsung’dan vazgeçmem büyük ihtimalle ama şarjın %12-13’lerde telefonun kapanması.
-İsmini sevmiyorum. her birinde bir özellik değiştirip farklı farklı modellermiş gibi yağlayıp ballayıp milletin cebindeki paraya göz dikmiş anlamına gelen ismini hiç sevmiyorum. Zamanında kazandığı güveni son 5 yıldır paraya dönüştürme derdindeler.
-Arka kapak ultra modeli hariç plastik olması artık
Bu sayede her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.
Sizden Gelenler
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Sorun Söyleyelim #10 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde paylaşımın altına sorduklarınız, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
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Haftanın soruları;
Hamza Kıyak: Hwp ekibi aşı olacak mı?
Melih Akar: Bir telefonu 5 yıl kullanacak olsanız hangi telefonu seçerdiniz?
Cihan Küçük: Sony xperia pro için efsane geri dönüyor diyebilir miyiz?
Zevzekadam : Eski telefonlardan(akıllı olmayan) favoriniz hangisi? Eski telefonların hangi yönünü özlüyorsunuz?
Elçin Eser Kaya: Telefon alacaklar 2021 ‘in modellerini mi beklemeli? 3500-4000 bandında hangi telefonu önerirsiniz, fotoğraf ve video çekiminde?
teknoloji dünyası: Telefonlarda daha büyük bataryaları görecek miyiz sizce?
Onur Karademir: 2020’nin orta seviye işlemcisi mi? 2019’un en güçlü işlemcisi mi?
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