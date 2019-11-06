Haber
Telefon radyasyonlarında kanser bağlantısı bulundu!
İtalyan Ramazzini Enstitüsü tarafından fareler üzerinde yapılan radyasyon testinde telefon radyasyonlarının kalp ve beyin hücrelerine etki ettiği bulundu.
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“Çocukların kablosuz sinyallere daha az maruz kalması gerekiyor”
Kanser araştırma enstitüsü tarafından yapılan telefon radyasyonları hakkında araştırmada, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İnsanların zararlı mı değil mi konusunda kararsız kaldığı telefon radyasyonları farelerin uzun bir dönem sonunda kanser olmasını sağladı. Erkek farelerde beyinde tümör oluşumunu tetikleyen RF dalgaları, dişi farelerde ise kalpte tümör oluşumunu hızlandırdı. Çevresel radyasyon değerleri ile yapılan araştırmada karşımıza çıkan sonuçlar, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın bu konu hakkındaki makalelerini boşa çıkarmış gibi görünüyor.
Ramazzini Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın önerilerini tekrardan gözden geçirmesi söylenirken, farelere verilen frekansların dünya ortalamasından düşük olduğunu vurgusunu yaptı. Ayrıca enstitü, çocukların kablosuz bağlantılara çok fazla maruz kalmaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.
Bu yapılan araştırmanın sonun bazı uzmanlardan da açıklamalar geldi. Çevre Araştırmaları Şefi Jose’de “Dünyada türünün en beğenilen kuruluşlarından birinin bu önemli makalesi, baz istasyonlardan veya baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonla ilgili endişelerin güçlü nedenlerini belirten teknik literatüre yeni bir katkı sağlıyor” dedi. (Toksikoloji Profesörü, Reus Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katalonya, İspanya)
Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak.
Bu yılın Temmuz ayında 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söylemek gerekiyor.
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IMEI kayıt ücretine % 22,58 oranında zam
Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.
IMEI kayıt ücretlerinde oluşan bu fark, doğrudan yurtdışından getirilen akıllı telefon modellerinin fiyatlarına yansıyacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmayacak.
Bu kayıt ücretlerine bakılırsa hemen hemen fiyatların denk düştüğünü görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için de yurtdışı ile yurtiçi satış rakamları arasında çok bir fark oluşması beklenmiyor. Yine de özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek.
Fiyatların güncellenmesi için yılbaşını beklemek lazım. Zamların uygulanacağı ve 1838 TL olarak güncelleneceği açıklanan kayıt ücretlerinin 2020 tarihinden sonra geçerli olması bekleniyor. Bu tarihe kadar ise 1500 TL olan kayıt ücretleri geçerli olacak. Şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.
Genel
Microsoft haftada 4 gün çalıştı, verimlilik % 40 arttı
Microsoft, Japonya’daki merkezinde dört günlük çalışma sistemine geçildi. Uygulama ile toplantı süreleri azalırken şirket veriminde gözle görünür bir şekilde artış yaşandı.
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Geçtiğimiz ağustos ayında, haftada 4 gün çalışma sistemine geçen Microsoft Japonya, 4 günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlarını açıkladı. Çalışanlar tarafından oldukça benimsenen uygulama ile insanları şaşırtan, kısaltılmış haftada gerçekleştirilen daha kısa ve daha verimli toplantılar sayesinde, şirket veriminin neredeyse yüzde 40 oranında artmış olması oldu.
Microsoft denemesi bununla da sınırlı kalmadı. Çalışanların aileleri ile tatil yapmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her çalışana 100 bin yen verildi. Şirket ayrıca, 30 dakikalık bir sınır uygulayarak ve uzaktan iletişimi teşvik ederek toplantılarda harcanan zamanı azalttığını belirtti. Buna ilaveten elektrik tüketiminin de yüzde 23 azaldı. Çalışanlar ayrıca yüzde 58,7 daha az sayfa yazdırdı. Böylece daha kısa bir çalışma haftasının hem insanlar hem de çevre için iyi olabileceği anlamına geliyor.
Haftada dört günlük mesainin üretkenlik üzerine avantajlarına dikkat çeken ilk şirket Microsoft değil. CNBC’nin haberine göre, Yeni Zelanda‘da emlak planlama firması Perpetual Garden‘ın da benzer bir deney yaptığı ve çalışanlar ile şirkete büyük fayda sağladığı açıklandı.
Dünyanın geneli her ne kadar 5 günlük çalışma benimseniyor olsa da Microsoft Japonya’nın 4 günlük çalışmasında sağlanan verimlilik, gelecek dönemde bu sürenin elden geçirilmesine neden olabilir.
Akıllı TV
Xiaomi Mi Box S, Pie betasını almaya başladı!
Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı medya oynatma cihazı olarak piyasaya çıkarmış olduğu Mi Box S, Pie güncellemesinin ilk evresini almaya başladı.
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Unutmamak gerek ki, Nvidia Android TV işine girdiği zaman oyunda tek değildi. Xiaomi, multimedya cihazları içerisinde daha erişebilir bir opsiyon sunarak bizlere Mi Box S’i duyurmuştu. Cihaz çıkalı yaklaşık 1 seneden fazla oldu.
Android 9’un arayüzünde herhangi bir kozmetik güncelleme bulunmuyor. Arayüz, az çok Oreo ile birebir hatlara sahip olarak konumlandırılmış. Fakat bir şey dışında, Prime Video desteği cihaza resmi olarak artık sunuluyor.
The @Xiaomi Mi Box S first #AndroidTV 9 (Pie) Beta is out according to this Reddit post.
And it finally brings official support for the Amazon @PrimeVideo app that is now pre-loaded.https://t.co/3y23a4IntT
— Android TV Rumors (@androidtv_rumor) November 4, 2019
Eğer bir Mi Box S, sahibi iseniz, buradaki linkten hızlı bir şekilde güncellemeyi edinebilirsiniz. Eğer, kendiniz nasıl yapacağınıza dair bir bilginiz yoksa, Reddit üzerinden nasıl yükleyebileceğinize dair rehberler bulunuyor.