Telefon radyasyonlarında kanser bağlantısı bulundu!

İtalyan Ramazzini Enstitüsü tarafından fareler üzerinde yapılan radyasyon testinde telefon radyasyonlarının kalp ve beyin hücrelerine etki ettiği bulundu.

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“Çocukların kablosuz sinyallere daha az maruz kalması gerekiyor”

Kanser araştırma enstitüsü tarafından yapılan telefon radyasyonları hakkında araştırmada, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İnsanların zararlı mı değil mi konusunda kararsız kaldığı telefon radyasyonları farelerin uzun bir dönem sonunda kanser olmasını sağladı. Erkek farelerde beyinde tümör oluşumunu tetikleyen RF dalgaları, dişi farelerde ise kalpte tümör oluşumunu hızlandırdı. Çevresel radyasyon değerleri ile yapılan araştırmada karşımıza çıkan sonuçlar, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın bu konu hakkındaki makalelerini boşa çıkarmış gibi görünüyor.

Ramazzini Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘nın önerilerini tekrardan gözden geçirmesi söylenirken, farelere verilen frekansların dünya ortalamasından düşük olduğunu vurgusunu yaptı. Ayrıca enstitü, çocukların kablosuz bağlantılara çok fazla maruz kalmaması gerektiğinin vurgusunu yaptı.

Bu yapılan araştırmanın sonun bazı uzmanlardan da açıklamalar geldi. Çevre Araştırmaları Şefi Jose’de “Dünyada türünün en beğenilen kuruluşlarından birinin bu önemli makalesi, baz istasyonlardan veya baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonla ilgili endişelerin güçlü nedenlerini belirten teknik literatüre yeni bir katkı sağlıyor” dedi. (Toksikoloji Profesörü, Reus Üniversitesi Tıp Fakültesi, Katalonya, İspanya)