IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!

Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak.

Bu yılın Temmuz ayında 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söylemek gerekiyor.

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IMEI kayıt ücretine % 22,58 oranında zam

Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.

IMEI kayıt ücretlerinde oluşan bu fark, doğrudan yurtdışından getirilen akıllı telefon modellerinin fiyatlarına yansıyacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmayacak.

Bu kayıt ücretlerine bakılırsa hemen hemen fiyatların denk düştüğünü görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için de yurtdışı ile yurtiçi satış rakamları arasında çok bir fark oluşması beklenmiyor. Yine de özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek.

Fiyatların güncellenmesi için yılbaşını beklemek lazım. Zamların uygulanacağı ve 1838 TL olarak güncelleneceği açıklanan kayıt ücretlerinin 2020 tarihinden sonra geçerli olması bekleniyor. Bu tarihe kadar ise 1500 TL olan kayıt ücretleri geçerli olacak. Şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.