Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak.
Bu yılın Temmuz ayında 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söylemek gerekiyor.
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IMEI kayıt ücretine % 22,58 oranında zam
Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.
IMEI kayıt ücretlerinde oluşan bu fark, doğrudan yurtdışından getirilen akıllı telefon modellerinin fiyatlarına yansıyacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmayacak.
Bu kayıt ücretlerine bakılırsa hemen hemen fiyatların denk düştüğünü görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için de yurtdışı ile yurtiçi satış rakamları arasında çok bir fark oluşması beklenmiyor. Yine de özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek.
Fiyatların güncellenmesi için yılbaşını beklemek lazım. Zamların uygulanacağı ve 1838 TL olarak güncelleneceği açıklanan kayıt ücretlerinin 2020 tarihinden sonra geçerli olması bekleniyor. Bu tarihe kadar ise 1500 TL olan kayıt ücretleri geçerli olacak. Şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.
Akıllı Telefonlar
Realme, Hindistan’da 5.2 milyon satış rakamına ulaştı!
Oppo’nun alt şirketlerinden biri olan Realme yine kendini kanıtlamayı başardı. Toplamda 5.2 milyon satış rakamını Hindistan sınırlarında elde etmeyi başardı.
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Geçen ay dünya çapında 17 milyon satış rakamı elde ettiğini açıklaya firma, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde global sevklerinde bu rakamı elde etti. Şu sıralar Hindistan’da festival sezonu yaşanıyor. Buna göre iki gün sürecek festivalda elde edilen rakamların böylesine yüksek olması başarı olarak değerlendirilebilir.
Çinli telefon üreticileri geçen yılın aynı dönemine oranla %16 büyüme rakamı elde ettiklerini açıkladılar. En büyük satışı da FlipKart üzerinde Hindistanda yakaladıklarını da eklediler. Realme, ilk akıllı cihazını geçen sene Realme 1 olarak adlandırarak piyasaya sürmüştü. Toplamda firma farklı marketler üzerinde 16 akıllı telefon satışa sürdü. En son sahalarda gördüğümüz ise X2 ve bayrak gemisi modeli olan X2 Pro oldu.
Firma, odak noktasını sadece telefon sektörüyle sınırlı tutmayıp farklı sektörlere de yönelmeyi hedefliyor. Şirket, kablosuz kulak içi kulaklık ve harici bataryaları da geçtiğimiz ay duyurmuştu. 20 Kasım’da Realme’nin ilk spor takip cihazını duyurması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi CC9 Pro resmen tanıtıldı! 5 kameralı canavar piyasada!
Xiaomi, bugün şirketin merkezi olan Çin’de yapmış olduğu bir basın toplantısıyla Mi CC9 Pro’nun tanıtımına ev sahipliği yaptı. Daha önceden de cihazla ilgili birçok sızıntı yayınlanmıştı ve resmi duyuruda bu dedikoduları doğrular nitelikte oldu.
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Xiaomi, yaptığı dev lansmanla birlikte arka tarafında beş kameranın yer aldığı ana kamerası 108MP olan telefonunu duyurmuş oldu. Mi CC9 Pro’nun donanım tarafını Snapdragon 730G işlemcisi gücünü veriyor. Bu demek oluyor ki iki çekirdeği 2.2GHZ sahip güçlü yapıya sahip altı çekirdekli bir işlemciyle karşı karşıyayız. Bu performans rakamları Snapdragon’un 865 serisi işlemcilerini ikiye katlayacağı anlamına gelebilir.
Ekran tarafında ise, 6.47 inç Super AMOLED panelin tercih edildiği cihazda Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 ekran gövde oranı bulunuyor. Uçtan uca kavisli bir ekran tercih edilen cihazda damla çentik ve çentik içerisinde 32MP f/2.0 öz çekim kamerası yer alıyor.
Cihaz hakkında en çok konuşulan nokta şüphesiz ki arka tarafta yer alan kamera kurulumu olacaktır. İki flash LED’le birlikte beş lensin bulunduğu telefon tüm sevenlerini mutlu etmeyi hedefliyor.
108MP kamera, Samsung’un geliştirmiş olduğu ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Koreli firma bu lensi ilk olarak yine Xiaomi’nin bir cihazı olan Mi Mix Alpha’da kullanmaya başlamıştı.
Xiaomi, bu cihazla birlikte dünyanın ilk f/1.7 8P lensini tanıtmakla birlikte bununla gurur duyuyor. Bununla birlikte 1/1.33 inç sensör, süper detaylı fotoğraflar çekmenize ve kusursuz düşük ışık performansı sağlayabiliyor. Ayrıca telefoto lens kamerada optik imaj sabitleme desteğinin bulunduğu 5x optik zoom teknolojisi 50x dijital zoom’a kadar çıkabiliyor.
Xiaomi, ultra geniş açı sensöründe 117 derece açı görüntüyü 20MP sensörle birlikte iletebiliyor. Kurulumun merkezinde ise 2-10cm boyutlarında makro lens bulunuyor. Kameralar birlikte, 1.5cm mesafeye kadar yakın çekim yapabilme imkanı sunabiliyor.
Portre modu için beş kamerada yer alan 2MP derinlik sensörü kullanılmıyor. Bunun yerine daha iyi performans sunan 2x zoom yapabilen 12MP telefoto kullanılıyor.
Mi CC9 Pro’nun batarya tarafında 5.260 mAh kapasiteye sahip otuz dakikada %58, 65 dakikada %100 doluluk oranına erişebilen bir donanım tercih edilmiş. 30W PD hızlı şarj desteği sunan telefonda Android 9 Pie ile çalışan MIUI 11 kullanılıyor. Üç renk seçeneğiyle piyasada göreceğimiz cihazın Şafak Yeşili, Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı renkleriyle satın alabiliyorsunuz.
Mi CC9 Pro, Çin’in yerel saatine göre bugün akşam beşte iki hafıza seçeneğiyle Çin pazarında piyasaya sunuluyor. 6/128GB modeli 400 dolar, 8/256GB cihazın ise 440 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 6 ve 6T, Android 10 tabanlı OxygenOS’u almaya başladı!
OnePlus 6 ve 6T firmanın geçen sene piyasaya çıkardığı cihaz modelleri arasında yer alıyor. Bu cihazlar, altı aylık dilim aralıklarında şirketin kullanıcılara sunduğu telefonlar. Firma ise bilindiği üzere Android güncellemelerini olabildiğince hızlı göndermeye çalışıyor.
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Android görünüş ve hissiyatını yakından deneyimleme ve OxygenOS’un getirmiş olduğu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Saf arayüze yakın bir kullanım şekli sunan telefon arayüzleri yaratan şirket, Android 10’u 6 ve 6T cihazları için yayınlamaya başladı bile.
Yeni güncelleme, gizlilik için lokasyon izinleri, yuvarlatılmış yeni ikon dizaynları ve yeni navigasyon hareketlerinin dahil olduğu Android 10 güncellemesi içerisinde geliyor. Bazı özel fonksiyonlar, Ortam ekranı ve Oyun Güçlendirici gibi seçenekler içinde geliştirmeler mevcut durumda. Kasım ayı güvenlik yaması ve daha fazlası da yeni güncellemeyle birlikte OnePlus kullanıcılarına ulaşmış olacak.
Ek olarak, güncelleme OTA üzerinden kullanıcılara gönderiliyor. Yükseltmenin ilk olarak bir grup kullanıcıya açılması bekleniyor. Her şey yolunda giderse, kademeli olarak dağıtılmaya devam edilmesi bekleniyor. Firma, güncelleme için basın konferansı yapacağının da sözünü verdi. Yukarıda yer alan görselden, gelen güncellemenin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.