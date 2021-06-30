Teknolojik ürünlerde iki taksit Türk Telekom’dan

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, yazılım ve özellikle de siber güvenlik sektörünün bütün dikkatini çekmiş durumda. Haliyle etkinlikle ilgili olarak kafalarda pek çok soru işareti de mevcut. Türk Telekom, Siber Güvenlik Kampı katılımcıları için neler sunulacağını sizler için açıkladı. Bakalım Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, hangi ihtiyaçların bir ürünü olarak ortaya çıkmış durumda? Programa kimler katılabiliyor ve katılımcılara Türk Telekom tarafından hangi imkanlar sunuluyor?

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Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Siber Güvenlik Kampı’yla ilgili hangi açıklamaları yaptı?

“Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak hedeflerimizden biri, yerli ve milli teknolojinin yaygınlaşmasında üstlendiğimiz öncü rol gereği geleceğin yeteneklerini yetiştirmek” diyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural; bu hedeflerine paralel olarak, gençler için Gelişim Üssü adını verdikleri projelerini de duyurdu. Vural ayrıca, şirket olarak bilgi, birikim, ve tecrübelerini gençlere aktarmak istediklerini de belirtti.

Sayın Vural’ın diğer açıklamalarıysa şu şekilde: “Bildiğiniz üzere artık “Siber Dünya” diye adlandırabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzde ülkeler arası ekonomi ve güç mücadeleleri, siber dünya üzerinden yürüyor. Pek çok ülke bu alana yatırım yapıyor. Siber dünyanın sınırlarını korumak, vatan sınırlarını korumak kadar stratejik ve kritik bir önem taşıyor artık.”

Geleceğin ve bugünün mesleği: Siber Güvenlik

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural’ın açıklamalarına göre, siber güvenlik hem bugünün, hem de geleceğin mesleği. Vural siber güvenlikle ilgili olarak; “Bu kapsamda siber güvenlik, bugünün ve yarının yükselen mesleği olarak karşımızda duruyor. Bizler de hem siber güvenlik alanında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak hem de gençleri bu mesleğe hazırlamak için kollarımızı sıvadık. İşte Türkiye’de ilk defa online olarak gerçekleşen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 2020 yılında, pandeminin de etkisiyle siber güvenliğin giderek öneminin arttığı bir dönemde Teknoloji ve Akademi ekiplerimizin iş birliğiyle hayata geçirildi. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, genç yeteneklerle sektörün gücünü buluşturmayı amaçlayan hem şirketimiz hem de ülkemiz açısından çok önemli olan siber güvenlik alanında yetkin işgücü sağlamayı hedefleyen, gençlerin kariyer gelişimini destekleyen önemli projelerimizden biri.” dedi.