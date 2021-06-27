Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nda Gençleri Neler Bekliyor

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, yazılım ve özellikle de siber güvenlik sektörünün bütün dikkatini çekmiş durumda. Haliyle etkinlikle ilgili olarak kafalarda pek çok soru işareti de mevcut. Türk Telekom, Siber Güvenlik Kampı katılımcıları için neler sunulacağını sizler için açıkladı. Bakalım Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, hangi ihtiyaçların bir ürünü olarak ortaya çıkmış durumda? Programa kimler katılabiliyor ve katılımcılara Türk Telekom tarafından hangi imkanlar sunuluyor?

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Türk Telekom, düzenledikleri Siber Güvenlik Kampı’yla ilgili hangi açıklamaları yaptı?

“Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak hedeflerimizden biri, yerli ve milli teknolojinin yaygınlaşmasında üstlendiğimiz öncü rol gereği geleceğin yeteneklerini yetiştirmek” diyen şirket; bu hedeflerine paralel olarak, Gelişim Üssü adını verdikleri projelerini gençler için duyuruyor. Şirket olarak bilgi, birikim, ve tecrübelerini gençlere aktarmak isteyen şirket; artık geleneksel hale getirdiği Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nın 2’ncisi için başvuru dönemini de başlattı.

Türk Telekom’un bu yönde gençlere yatırım yapmasının en önemli sebebi de, artık dünyanın Covid-19 pandemisinin de etkisiyle beraber dijital ortama daha çok yönelmesi. Hayatlarımız dijital ortama yani siber dünyaya adapte oldukça; siber alemdeki güvenlik standartlarımızın da artması gerekiyor. Haliyle bütün dünyada da ciddi bir siber güvenlik yarışı mevcut. Ülkeler arası ekonomi ve güç mücadeleleri, yazılım dünyası üzerinden yol aldığı için birçok ülke bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak; siber dünyadaki güvenliğimizi sağlamak, ülke güvenliğini sağlamak kadar stratejik ve kritik bir öneme sahip.

Geleceğin ve bugünün mesleği: Siber Güvenlik

Dünya genelinde yaşanan son gelişmelerle siber güvenlik, bugünün ve yarının yükselen mesleği olarak bütün dünyada kabul gören bir meslek konumuna geldi. Türk Telekom da hem siber güvenlik alanında ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak hem de gençleri bu mesleğe hazırlamak için elini taşın altına koydu. Türkiye’de ilk defa online olarak gerçekleşen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 2020 yılında, pandeminin de etkisiyle siber güvenliğin giderek öneminin arttığı bir dönemde Türk Telekom Teknoloji ve Akademi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilmişti.