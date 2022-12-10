Huawei Watch Buds Çin’de piyasaya sürüldü. Yeni ürün akıllı bir saatle beraber TWS kulaklıkları da birlikte getiren benzersiz bir giyilebilir cihaz. Adından da anlaşılacağı üzere, son Huawei aksesuarı, akıllı saat ve TWS kulaklıkların bir kombinasyonu. Aynı zamanda piyasada türünün ilk örneği. Huawei’in, akıllı saatin yanı sıra Nova 10 SE, FreeBuds 5i Pro ve daha fazla ürünü de piyasaya sürdüğünü de söylemekte fayda var. Bu yenilikçi Watch Buds’ın kutudan çıktığı anda neler sunduğunu öğrenmek için hep beraber ayrıntılara inelim.

İçindekiler Huawei Watch Buds Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Watch Buds Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Watch Buds, markanın Flip Cover tasarımı olarak adlandırdığı manyetik bir kapakla birlikte geliyor. Kapak, güvenilir ve pürüzsüz hassas bir menteşeye sahip. Kulaklıklar IP54 suya dayanıklı ancak Huawei kulaklık bölmesine su girmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Huawei Watch Buds’da, 1300 santigrat derecede sertleştirilmiş paslanmaz çelik gövdeye gömülü, flama 3D kavisli bir cam mevcut. Akıllı saat 47 mm çap boyutu ile geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip 1,47 inç dairesel AMOLED ekran akıllı saat için panel görevi görüyor. Öte yandan, kulaklıklar kulak içi tasarımına ev sahipliği yapıyor. Kulaklıkların tasarımından devam edecek olursak cihazlar, 4 gram ağırlığında, neredeyse hissettirmeyecek kadar hafif. Kullanıcılar kulaklarının dokunmatik özellikli dış kısmına dokunarak ses cihazındaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor.

TWS kulaklıkların performansına gelecek olursak, Huawei Watch Buds üçlü gerçek zamanlı işitme optimizasyonu ile birlikte geliyor. Ayrıca cihazlar aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliklerine sahip. Öte yandan aramalarda da net kalite için AI gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar gelen bir aramayı akıllı saate veya telefona geçmek zorunda kalmadan doğrudan kulaklıktan cevaplayabiliyor. Huawei Watch Buds akıllı saat ise kalp atış hızı ve SpO2 sensörü ile donatılmış olarak raflarda yer alacak. Sesle uyandırma ve çağrı gürültüsünü azaltma için kullanılan bir kemik iletim cihazı da ürünün bünyesinde bulunuyor. Giyilebilir cihaz ayrıca atriyal fibrilasyon ve anormal kalp atış hızı okumaları için EKG özelliğine ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat diğer özellikleri ile beraber, 80’den fazla egzersiz modu ve 200 sağlık kursu için destek sunuyor.

Watch Buds, 3 gün dayandığı iddia edilen 410mAh pil ünitesiyle çalışıyor. Her bir kulaklık 30mAh’lik bir hücre ile destekleniyor ve ANC ile 4 saatlik kullanım sunduğu iddia ediliyor. Akıllı saat kablosuz olarak şarj edilebilirken, kulaklıklar kutu içinde şarj edilebiliyor. Giyilebilir cihaz HarmonyOS 3 ile çalışıyor. Huawei Watch Buds şu an için, 2.988 RMB (~429$) fiyat etiketine sahip. Siyah ve Haki olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan ürün, bugünden itibaren Çin’de satın alınabilecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: OPPO ve Huawei 5G İçin Anlaşma İmzaladı