Çinli firmalar Oppo ve Huawei, küresel bir patent çapraz lisanslama anlaşması imzaladı. Yeni anlaşma, 5G iletişimi de dahil olmak üzere hücresel iletişim standartlarını kapsıyor. Oppo’nun Feng Ying (Baş Fikri Mülkiyet Sorumlusu), markanın Huawei ile bir çapraz lisans anlaşmasına varmaktan memnun olduğunu söyledi. Feng Ying’e göre anlaşma, hem Huawei hem de Oppo’nun birbirlerinin fikri mülkiyet gücüne saygı ve takdirini tam olarak yansıtıyor.

Yeni anlaşma her iki şirket için de kazan-kazan niteliğinde. Anlaşma, fikri mülkiyet lisanslama sorunlarının dostane istişareler ve patent değerine karşılıklı saygı yoluyla çözülmesini savunuyor. Huawei, son yirmi yılda birkaç yüksek değerli patent paketi oluşturduğunu ve çapraz lisans anlaşmasına varmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Huawei, yeni düzenlemenin yüksek değerli standart araştırmaya yatırım-getiri-yeniden yatırım inovasyon döngüsünü teşvik etmesini bekliyor.

Huawei’nin 5G, Wi-Fi, ses ve video içeren birkaç patent paketi vardır. Yeni anlaşma, küresel olarak yeniliği ve araştırmanın hızlılığını teşvik edecek. Ayrıca tüketiciler için daha rekabetçi ürün ve hizmetler sağlayacaktır. Her iki şirket de yeni çapraz lisans anlaşmasının hızlı bir büyüme ve gelişme döneminin başlangıcına işaret edeceğini umacak. Anlaşma, ABD’nin operasyonlarını kısıtlamasından bu yana Huawei için oldukça faydalı olacak.

ABD kısıtlamasından önce Huawei, 5G ve 6G araştırmalarında dünya lideriydi. Çeşitli yargı bölgelerinde altyapı için bir dizi sözleşme ile kendisine bir niş oluşturmuştu. Yeni çapraz lisans anlaşmasının daha ince detayları şu anda bilinmiyor. Bununla birlikte, her iki markanın da bilançolarının nihai olarak genişletilmesi için anlaşma hükümlerinden tam olarak yararlanmasını bekliyoruz.