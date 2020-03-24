Teknoloji devleri COVID-19 için 18 milyon maske sözü verdi

Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında teknoloji devleri harekete geçti. Teknoloji milyarderleri sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskelerden milyonlarca adet sağlayacaklarını duyurdu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm kesimler seferber olmuş durumda. Bu kapsamda “teknoloji devleri” de kollarını sıvadı. Virüs salgını nedeniyle oluşan panik havası, maske talebini patlatmış ve sağlık çalışanlarına yeteri kadar maske bırakmamıştı.

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Apple CEO’su Tim Cook, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ında aralarında bulunan grubun sağlık çalışanlarına toplamda 18 milyon adete yakın cerrahi maske bağışlayacaklarını duyurdu.

Tim Cook, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, Apple’in ‘milyonlarca’ adet maske bağışı yapacağını açıkladı. Konu üzerine Apple’in ABD sağlık sistemine bağışlayacağı maske sayısını 2 milyon adet olarak açıklandı.

Tesla da, ülkenin sağlık çalışanlarının kullanımı için 250 bin adet maske bağışı yapmaya hazırlanıyor. Tesla ayrıca, ülkenin diğer otomotiv üreticileri Ford ve General Motors gibi solunum cihazı üretmek adına da çalışmalara yürütüyor.

Teknoloji devleri bir bir yardımlarını açıklıyor

Mark Zuckerberg‘in yaptığı açıklamaya göre ise, Facebook 720 bin adet maske bağışı yapacak. ABD’nin teknoloji devlerinden Microsoft ise 15 bin adet koruyucu malzeme bağışı yapacağını açıkladı.

Salesforce CEO Marc Benioff, şirketinin Kaliforniya Sağlık Merkezi’ne 9 bin adet maske bağışı yaptığını, bu rakamın önümüzdeki günlerde 5 milyon adet seviyesine çıkacağını kaydetti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipmanları bağışını ilk olarak Alibaba‘nın kurucusu Jack Ma başlatmıştı. Bugüne kadar 90 ülkeye maske sözü veren Ma, bağış yaptığı maske sayısını 1 milyon adet olarak açıkladı. Ma, 500 bin adet de koronavirüs testi bağışı yaptı.