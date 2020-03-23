Apple “Kişisel Erişim Noktası” sorununu kabul etti

Apple iOS 13 ve iPadOS 13‘te, “Kişisel Erişim Noktası” özelliğiyle ilgili bağlantı sorunları olduğunu kabul etti. Şirketin bağlantı sorunlarını ne zaman düzelteceği ise bilinmiyor.

İlginizi çekebilir: 43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)

Bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insan çalışmalarını evden yürütmeye gayret gösteriyor. Bunun yanında evde bulunan insan sayısının artması da internet kullanımını arttırdı. İnternetin yavaşladığı bu dönemde, bazı iPhone kullanıcıları evlerinde yaşanan internet sorununu Apple içinde “Kişisel Erişim Noktası” özelliğini kullanarak gidermeye çalışıyor.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, iPhone kullanıcıları Kişisel Erişim Noktası özelliği ile alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Kişisel Erişim Noktası özelliğinin bilgisayarlarda sürekli bağlantının kopmasına neden olan bir sorun haline geldi. Bu da kullanıcıların internet kullanımında problem yaşamasına neden oluyor.

Kullanıcıları iOS 13.1.2 sürümünden beri, sorunu Apple şirketine raporladığı söylense de söz konusu problemin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Şu an için yapılabilecek tek şey, cihazı kapatıp açmak olarak görünüyor.

Apple, söz konusu sorunu çözmek için üzerinde çalışmalara başladı. Sorunun, donanımla değil, yazılımla ilgili olduğu söyleniyor. Probleminin kısa süre sonra yayınlanacak güncelleme ile çözüleceği düşünülüyor. Şirket ayrıca iPhone kullanıcılarının yazılımlarını güncel tutmalarını tavsiye etti.

Gelecek güncelleme ( iOS 13.4) ile yeniden tasarlanmış bir Mail uygulaması, yeni Memoji ve Animoji çıkartmaları ve iCloud Klasör Paylaşımı dahil bir dizi iyileştirmeler de gelecek. Yeni sürüm ayrıca önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri de kullanıcıyla buluşacak.