TECNO’nun COMPUTEX’teki yenilikleri görmek için standını geziyoruz.

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COMPUTEX’te dolaşırken denk geldiğimiz TECNO Standı’nda yeni nesil telefonlarından ziyade bilgisayar ürünlerine göz attık. Yeni nesil laptop modelleri, dünyanın en küçük boyuttaki sıvı soğutmalı gaming bilgisayarı, farklı tarzdaki el konsolu ve robot köpeği gibi yeniliklerine göz attığımız standındaki yeniliklere beraber bakalım.