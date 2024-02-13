Tecno, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 etkinliğinde bir dizi yeni teknoloji yeniliğini duyuracağını açıkladı. Bu duyurular arasında, Tecno Pova 6 Pro 5G ve Megabook T16 Pro 2024 Ultra dizüstü bilgisayarı da bulunuyor. Tayland’daki NBTC sertifikasyonundan onay alan Tecno Pova 6 Pro’nun, bu sertifikayı alacak pazarlardan biri olabileceği belirtiliyor.

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Tecno’nun LI9 model numarasına sahip yeni telefonunun NBTC yetkilisi tarafından onaylandığı ortaya çıktı. Bu cihaz, daha önce Google Play Console veritabanlarında Tecno Pova 6 Pro 5G adıyla ve Bluetooth SIG sertifikasıyla görülmüştü. Ancak, NBTC listesinde cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Play Console listesine göre, Pova 6 Pro’nun FHD+ ekranı ve Dimensity 6080 yonga seti bulunuyor. Ayrıca cihaz, 12 GB RAM ile donatılmış ve Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu ayın başlarında FCC otoritesi tarafından onaylanan cihazın arka tasarımı ve bazı özellikleri de ortaya çıktı.

FCC listesine göre, cihaz 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 70W kablolu şarj desteği sunacak. Ayrıca cihazın muhtemelen 6.000mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Güvenlik açısından, cihazın yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olduğu belirtiliyor. Arka tarafta dörtlü LED flaşlı çift kamera sistemi bulunuyor, ancak hem ön hem de arka kameraların detaylı konfigürasyonu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.