TECNO Mobile, geçtiğimiz ay tanıtılan POVA 5’in ardından yeni modeli POVA 5 Pro’yu lansmanına başladı. Yeni model, özellikle arka paneldeki LED ışıklarıyla dikkat çekiyor ve bu sayede kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu lansman, Infinix’in GT 10 Pro serisindeki Nothing benzeri LED ışıklarının piyasaya sürülmesinin ardından geldi. TECNO Mobile’ın POVA 5 Pro’sunda, Infinix ve Nothing telefonlarından farklı olarak, LED ışıklar yalnızca cihazın arka kısmının üst bölümünde bulunuyor ve bunlardan biri şarj göstergesi olarak hizmet veriyor.

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LED ışıklarının genellikle bildirimler için kullanılacağı ve bu ışıkların alınan bildirimlerle eşzamanlı olarak yanacağı belirtiliyor. Şirketin, Türkiye’de de POVA 5’i piyasaya sürmeyi planladığı, ancak bu modelin LED ışıklar içermeyeceği belirtiliyor.

Hatırlanacağı gibi POVA 5, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ LCD ekran, 8 GB RAM ve 8 GB sanal RAM ile donatılmış Helio G99 SoC tarafından destekleniyor. Cihaz, Android 13 ile birlikte gelen HiOS 13 işletim sistemi ile çalışıyor. 50 MP arka kamera, AI lens, çift LED flaş, LED flaşlı 8MP ön kamera, yana monteli parmak izi tarayıcı ve 45W hızlı şarj özellikli 6000mAh pili bulunuyor.