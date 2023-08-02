TECNO, orta sınıf 5G akıllı telefon serisinin en yeni üyesi olan Tecno POVA 5 Pro 5G modelini piyasaya sürdü. Bu model, 6.78 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ çözünürlüğünde LCD ekran ile birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 6080 yonga setinden alan telefon, 8GB RAM ve ek olarak 8GB sanal RAM ile donatılıyor.

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Isıyı etkili bir şekilde dağıtmak için Buhar Odası Soğutma teknolojisine sahip olan bu model, Arc Interface RGB çok renkli arkadan aydınlatmalı teknolojisi ile dikkat çekiyor. Telefon, Android 13 işletim sistemini HiOS 13 arayüzü ile çalıştırıyor. Kamera özellikleri arasında 50MP’lik arka kamera, AI lens, çift LED flaş ve 16MP’lik LED flaşlı bir ön kamera yer alıyor.

Güvenlik özelliği olarak yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunan telefon, 5000mAh pil kapasitesi sunuyor. Bu pil, 68W hızlı şarj kapasitesine sahip, ayrıca 10W ters şarj özelliği ile diğer cihazları da şarj edebiliyor. Yaklaşık olarak 200 dolardan satışa sunulacak olan bu telefon bakalım Türkiye pazarına giriş yapacak mı?

İçindekiler TECNO POVA 5 Pro 5G özellikleri

TECNO POVA 5 Pro 5G özellikleri

6.78 inç büyüklüğünde 2460×1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli LCD ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6080 6nm işlemci (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU’lar)

Mali-G57 MC2 GPU

8 GB LPDDR4x RAM

256 GB dahili depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

HiOS 13 ile Android 13

50MP arka kamera, ikincil AI kamera, çift LED flaş

LED flaşlı 16MP ön kamera

Boyutlar:168.5×76.5×9 mm

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

68W hızlı şarj, ters şarj ile 5000mAh batarya