TECNO, popüler SPARK 10 Serisi’ni TECNO SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition ile büyük bir yükseltmeyle genişletti. Bu özel sürüm, sektörde bir ilk olan “Işıltılı Eko-Deri Teknolojisi” ile donatılmış, sürdürülebilir bir eko-deri üzerinde büyülü bir renk değişimi sağlıyor. Göz alıcı eflatun rengi, kullanıcıların gerçek ve parlak benliklerini ortaya çıkarmaları için bir teşvik oluşturuyor.

SPARK 10C ve SPARK 10 da yeni renk seçenekleriyle güncellendi. SPARK 10 artık macenta, SPARK 10C ise yepyeni turuncu tonuyla geliyor. Bu, kullanıcılara bireyselliklerini cesur bir şekilde sergileme fırsatı sunuyor.

SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition, endüstride parlak renk değiştirmeyi eko-deri üzerinde gerçekleştiren ilk akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Luminous eko-deri teknolojisi, cihazın ışığı bir renk dönüşümü yoluyla emip dönüştürmesine olanak tanır, canlı macentadan büyülü bir flüoresan ışıltıya dönüşüyor.

Bu tasarımın arkasındaki karmaşıklık, TECNO’nun olağanüstü işçiliğinin bir sonucudur. 60’ın üzerinde geliştirme turu ve 1.200’den fazla örnek revizyon sonrasında elde edilen renk etkisi, gelişmiş üç katmanlı bir kompozisyondan kaynaklanıyor. Bu katmanlar, çeşitli baskı ve kaplama teknikleri kullanılarak oluşturuluyor.

SPARK 10 Pro Magic Magenta Edition, Z kuşağının enerjisi ve tutkusunu yansıtan canlı bir renge sahip. Gölgenin muhteşem canlılığı, kullanıcıların yaratıcılıklarını ve bireyselliklerini sergilemelerine, aynı zamanda gençliğin canlılığını yansıtmalarına olanak tanıyor.

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Eko-derinin kullanılması, cihazın renkli etkisini sadece vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda kullanım deneyimine de katkı sağlar. Bu çevre dostu malzeme, pürüzsüz bir dokuya sahipken, ter, çizikler ve korozyona karşı dirençli. Ayrıca, yağ, boya ve diğer kir lekelerine karşı koruma sağlayan silinerek temizlenen bir yüzey sunar, bu da elde tutarken son derece rahat bir deneyim sağlar. Bu yenilikçi ürün, modaya uygun renkleriyle genç kullanıcılara neşe ve özgürlük arayışını teşvik ederken, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor.