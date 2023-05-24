TECNO PHANTOM X2 Pro modeli satın almak için 5 neden videosuyla karşınızdayız. TECNO markasının en güçlü ve çift ana kameraya sahip modelinin artılarını bu videoda sıraladık.

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Not: Bu videoda kullanılan TECNO PHANTOM X2 Pro modeli inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

1- Dünyanın İlk Teleskobik Portre Lensi

PHANTOM X2 Pro modeli diğer tüm cihazlardan farklı olarak “Dünyanın İlk Teleskobik Portre Lensi”ne sahip telefonu olmayı başardı. Daha önce farklı markalarda gördüğümüz hareketli lensi bu sefer portre kamerada, yani yardımcı kamerada kullanan TECNO markası, DSLR fotoğraf makinelerinde gördüğümüz gibi yakınlaştırma için bu lensi kullanıyor. 2,5x optik yakınlaştırma yapabilen sensör 50 MP değerinde. Böylece çift 50 MP kamera ile de fark yaratıyor.

2- Büyük Ekran

Günümüzde çerçeveleri azalan telefonlarda genellikle 6,1 inç ile 6,5 inç arasında boyutlar görmekteyiz. Fakat geniş ve büyük ekran severler için geliştirilen TECNO PHANTOM X2 Pro modelinde 6,8 inç büyüklüğünde dev bir ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlüğündeki ve AMOLED tabanlı olan bu ekran 120 Hz tazeleme hızı sunarken koruma noktasında ise Corning Gorilla Glass Victus koruma sağlıyor.

3- Kavisli Tasarım

Şık bir görüntü için çift taraftan kavisli tasarım ile gelen PHANTOM X2 Pro, böylece büyük tasarımını tek elle kolay kavranabilir ve zarif bir görüntü ile taçlandırıyor. Yekpare Yekpare 71 derecelik eğimli tasarımı telefonun önemli artılarından

4- Çevre Dostu Üretim

Günümüzde çevrecilik ve sürdürebilirlik de çok önemli. Birçok marka bu başlık altında kutudan şarj aleti çıkarma, hatta kutuya sadece telefon koyma gibi bir yola giderken, TECNO Mobile markası TECNO PHANTOM X2 Pro’nun turuncu versiyonunda gerçek bir çevrecilik örneği sağlamış.

Hint Okyanus’undaki atık pilastik şişelerden elde edilen geri dönüşüm ile hazırlanan arka kapakta %50’si geri dönüştürülmüş %100 yenilenebilir malzemeler kullanılmış durumda. Yani telefon çöpe gideceği zaman bile doğaya geri dönüştürülebilir materyaller sağlamış olacak.

5- Fiyat

Günümüzde telefon fiyatları aşikar. Günbegün yükseliş tendinde gördüğümüz telefonlarda amiral gemisi seviyesi telefonlar ise 70.000 TL’ye kadar çıktı. Fakat TECNO PHANTOM X2 Pro sunduğu fiyatıyla Dimensity 9000 işlemcisiyle bir amiral gemisi iken orta-üst segment fiyatıyla amiral gemileri arasında fiyat-performans telefonu olduğunu net gösteriyor. Bu da bütçesini düşünen ama amiral gemisi telefon sahibi olmak isteyenler için önemli bir tercih haline geliyor.