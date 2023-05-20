TECNO PHANTOM X2 Pro incelemesini daha önce yapmıştık. “Dünyanın ilk teleskobik portre lensi”ni kullanan telefonu olan TECNO PHANTOM X2 Pro’nun bu yenilikçi teknolojisi ve sunduğu kamera özelliklerini bu videoda anlattık.

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Not: Bu video TECNO Mobile Türkiye katkılarıyla hazırlanmıştır.

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45 Watt

Teleskobil Portre Lens Nedir?

Dünyanın ilk teleskobik portre lensini kullanan TECNO PHANTOM X2 Pro’nun yardımcı kamerasında hareketli bir tele lens bulunuyor. Tıpkı dijital fotoğraf makineleri ve DSLR cihazlarda olduğu gibi yakınlaşmak için hareketli bir sensör sunan PHANTOM X2 Pro, 2,5x optik yakınlaştırma yaparak kayıpsız görüntü ve doğal bokeh sunabiliyor.

“Tele lens” olarak bildiğimiz uzak noktalarda yakın görüntü almak için kullanılan büyük objektiflerin akıllı telefon boyutuna indirgenmiş hali olan sistem ile hem f/1.49 gibi oldukça düşük bir diyafram değeri sunabilen TECNO PHANTOM X2 Pro, hem gece hem gündüz temiz görüntüler sunabiliyor.