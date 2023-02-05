Ünlü akıllı telefon üreticisi Tecno, çoğu rakibinin de yer aldığı katlanabilir akıllı telefon pazarı için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı. Bu bağlamda dev firmanın Tecno Phantom V Fold isimli yeni telefonu, yakında piyasadaki rekabete dahil olacak. Yakın tarihli bir rapor söz konusu ürünün, 28 Şubat olarak belirlenen lansman tarihinden önce canlı olarak görüntülendiği ortaya koydu.

Geçtiğimiz saatlerde internete düşen yeni bir rapor, yaklaşan Phantom V Fold katlanabilir akıllı telefonun canlı görüntülerini gün yüzüne çıkardı. Tasarım boyutunda bizlere oldukça net fikirler veren görseller, Şubat ayının son gününde tanıtılacak olan cihazın merak edilen bazı özelliklerini de göstermiş oldu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Tecno Phantom V Fold, Canlı Olarak Görüntülendi

Son günlerde hem canlı görseller hem de videolarla tasarımı ortaya çıkan yeni katlanabilir cihaz, özellikle kendisine ait olduğu iddia edilen videoyla gündemin ana konularından oldu. Mevcut videoda tanıtılan telefona bakacak olursak, krem rengi bir dış kasa ile beraber geldiğini görebiliriz.

Bununla beraber, söz konusu telefonun arka panelinde üçlü bir kamera modülü ve LED flaş barındırdığı da net şekilde görülüyor. Öte yandan katlanabilir ekranın sağ tarafında bir kamera deliği de bulunuyor. Telefonun kalitesi ses deneyiminin artması adına kullanılan hoparlörler ise alt ve üst tarafta yer alıyor.

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Güvenilir kaynaklar yeni katlanabilir telefonun 28 Şubat tarihi için hazır olacağını öne sürüyor. Şirketin ilk olarak MWC 2023 fuarında ürünü tanıtmak istediğini düşünürsek, öne sürülen tarihin oldukça tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Tecno Phantom V Fold 🔥 pic.twitter.com/mEnzA7whn3 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 2, 2023