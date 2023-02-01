Tecno, yeni bir Android akıllı telefon olan Tecno Pop 7 Pro’yu piyasaya sürdü. Cihaz 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç LCD ekranla geliyor. MediaTek Helio A22 mobil işlemciden güç alan telefon, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile geliyor.

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Ekstra depolama alanına ihtiyacınız varsa, genişletme için bir microSD kart yuvası da yer alıyor. Tecno’nun yeni canavarı 5000 mAh pil ve 10W şarj özelliğine sahip. Telefon bir dizi kamera ile geliyor, arkada iki kamera ve önde tek bir kamera var. Telefonun ön tarafında görüntülü görüşme yapmak ve selfie çekmek için 5 megapiksel kamera, cihazın arka tarafında ise fotoğraf ve videolar için 13 megapiksel ana kamera ve ayrıca ikincil bir QVGA sensörü bulunuyor.

Telefon gri, mor ya da yeşil olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak yaklaşık 140 dolar karşılığında satışa sunulacak. Bu telefonun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdili bilinmiyor.

İçindekiler Tecno Pop 7 Pro özellikleri

Tecno Pop 7 Pro özellikleri

HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel)

Damla şeklinde çentik ve 60 Hz yenileme hızı

MediaTek’in Helio A22 platformu

PowerVR GE8320 IMG GPU

2GB veya 3GB RAM

32GB 64GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilir

5 MP ön kamera

İki arka kamera:

13 MP sensörlü ana lens

2 MP sensörlü derinlik lensi

13 MP sensörlü ana lens 2 MP sensörlü derinlik lensi Arka parmak izi okuyucu, USB-C, Çift SIM (Nano)

Su sıçramalarına ve toza karşı IPX2 sertifikalı

5.000 mAh pil ve 10W şarj

HiOS 12 arayüzü altında Android 12

Boyutlar: 163,86 x 75,51 x 8,9 mm